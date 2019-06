Deuxième édition du Festival d'Art au jardin au Parc de la Chute-Montmorency

Sept œuvres d'art seront exposées sur le sentier du Cottage derrière le Manoir Montmorency sous la thématique « Le premier jardin zoologique ». Ces œuvres représentent l'époque de l'hôtel Kent House où un zoo fut construit par les marchands de fourrure de la compagnie Holt and Renfrew en 1907. Ce zoo fut le premier de Québec et logea plusieurs espèces, telles que des bisons, des wapitis, des orignaux, des phoques et des castors. À sa fermeture, en 1932, les animaux furent transférés au nouveau Jardin zoologique du Québec de Charlesbourg.

Pas besoin d'avoir le pouce vert pour apprécier la programmation bien chargée d'activités qui animeront le festival. Samedi après-midi, M. Larry Hodgson présentera une conférence pour partager ses trucs de « jardinier paresseux » avec les festivaliers. Aussi au programme, entre 11 h et 17 h samedi et dimanche, ateliers pour petits et grands, caricaturiste, coloriage géant, amuseurs de foule, et plus encore!

Jusqu'à la fin de l'exposition, soit le 6 octobre 2019, il sera possible pour tous les visiteurs de voter en ligne pour leur œuvre préférée. Plusieurs prix sont à gagner d'une valeur allant jusqu'à 250$.

La programmation complète : https://www.sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency/.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Source et information : Brigitte Bouchard, Adjointe à la direction, Parc de la Chute-Montmorency, 418 663-3330, poste 4810, Bouchard.brigitte1@sepaq.com

Related Links

http://www.sepaq.com