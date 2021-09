Au cours de la dernière décennie, le nombre de visites aux urgences pour des problèmes de santé mentale chez les enfants a augmenté de plus de 60 %[1]. Le stress, l'isolement et les signalements de mauvais traitements sont en hausse depuis le début de la pandémie. En effet, 70,2 % des enfants âgés de 6 à 18 ans ont signalé une détérioration de leur santé mentale dans au moins un domaine, comme l'anxiété ou la durée d'attention[2]. La prévalence et la gravité des troubles alimentaires ont également considérablement empiré.

« Les cliniciens ont indiqué que l'année passée a été particulièrement difficile pour les enfants, les jeunes et leurs familles. Plus que jamais, nous devons accorder la priorité à la santé mentale et aider les enfants pendant qu'ils sont encore des enfants en leur offrant la meilleure chance possible de s'épanouir », déclare Mark Hierlihy, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Le soutien pour la santé des enfants et des jeunes démontre un leadership en temps opportun et nous sommes fiers d'entreprendre la campagne de financement de cette année en partenariat avec la Fondation Sobey et Sobeys inc. alors que nous continuons de répondre aux besoins locaux urgents d'interventions plus tôt et d'un meilleur accès aux soins de santé mentale. »

L'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir aide chaque hôpital pour enfants à accroître ses efforts d'intervention précoce en santé mentale chez les enfants et les jeunes, et à offrir des programmes de santé mentale qui répondent aux besoins propres à leur région. Les 13 hôpitaux pour enfants concernés adoptent des approches uniques pour aborder les solutions en matière de santé mentale des enfants et des jeunes afin de renforcer et de mesurer au moins l'un des domaines suivants : espaces de traitement, évaluations, patients servis et personnes formées, et en sont à diverses étapes du lancement de leurs programmes régionaux.

« Si la prévention et l'intervention précoce peuvent assurer la sécurité et la santé des enfants tout en leur fournissant le soutien en santé mentale dont ils ont besoin, nous pouvons changer les choses pour les familles dans le besoin », soutient Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. « Un grand nombre de nos collègues, de nos clients et de nos fournisseurs m'ont fait part de l'importance de cette initiative et de leur engagement envers cette cause. Les résultats de la première année de notre campagne ont été exceptionnels et je sais que toute notre équipe nous permettra d'atteindre de nouveaux sommets cette année! La Fondation Sobey a joué un rôle déterminant dans le lancement de cette initiative, et nous sommes très fiers de continuer à défendre cette cause importante avec l'équipe Sobeys. »

L'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir est un effort à long terme de financement à l'échelle nationale généreusement soutenu par la Fondation Sobey et Sobeys inc., en partenariat avec Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. Lancée en 2020, l'initiative a permis d'amasser plus de 3 millions de dollars pour des programmes locaux de santé mentale qui répondent à des besoins particuliers de la province dans 13 hôpitaux pour enfants au Canada. Qu'il s'agisse du service de télésanté mentale pour les collectivités éloignées du Manitoba ou du soutien fondé sur des données probantes offert aux jeunes atteints de troubles alimentaires à Montréal, chacun des hôpitaux vise à renforcer les soins régionaux et nationaux en santé mentale. Ce ne sont là que quelques exemples du travail colossal qui est mené à bien.

Pour en savoir plus, y compris un résumé des 13 programmes hospitaliers pour enfants, visitez le site famillepourlessoutenir.com.

À propos des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada est un organisme sans but lucratif fondé en 2017 qui recueille des fonds pour un réseau national de fondations d'hôpital. Il est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada reçoit le généreux soutien du réseau Children's Miracle NetworkMD et les contributions d'autres entreprises et donateurs. Nous représentons 13 des hôpitaux pédiatriques où se jouent les batailles les plus difficiles et où les cas les plus critiques sont traités. Votre contribution aide l'hôpital pour enfants de votre région à offrir les meilleurs soins possible aux enfants blessés et malades du Canada.

À propos de la Fondation Sobey

La Fondation Sobey a été créée en 1982 par Frank H. Sobey et ses trois fils, Bill, David et Donald. Les dons de la Fondation sont ancrés dans l'engagement continu de la famille Sobey à améliorer la vie des personnes en investissant dans la santé, l'éducation et la communauté. Même si elle travaille avec des organismes de partout au Canada, la Fondation Sobey soutient principalement ceux qui font une différence dans les provinces de l'Atlantique.

À propos d'Empire

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 28,5 milliards de dollars et à des actifs d'environ 15,9 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 134 000 personnes.

SOURCE Canada's Children's Hospital Foundations

Renseignements: Brady Hambleton, vice-président, marketing, mobilisation et analytiques, Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, (647) 336-2024 | [email protected] ; Karen White-Boswell, directrice, communications externes, Sobeys inc., (416) 779-2319, [email protected]

Liens connexes

http://childrenshospitals.ca/