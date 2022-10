Les Canadiens sont prêts pour les options de paiement sans contact dans les transports en commun

TORONTO, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Selon les résultats d'un sondage publié aujourd'hui par Interac, près de sept Canadiens sur dix (68 %) affirment que les paiements sans contact contribueraient à rendre le paiement du transport en commun plus rapide et plus pratique. Ces résultats apparaissent dans un contexte où la reprise de l'utilisation du transport en commun est plus lente que prévue, avec l'achalandage quotidien ayant chuté d'environ 44 % depuis le début de la pandémie.

Avec un usage moins fréquent du transport en commun, plus d'un tiers (37 %) des Canadiens considèrent que le fait d'avoir une carte ou une application dédiée au transport en commun n'est pas pratique, comparativement à environ 1 utilisateur régulier du transport en commun sur 5 (19 %) interrogé avant la pandémie qui trouvait difficile de payer pour un trajet , soulignant davantage le besoin de nouvelles options de paiement sans contact où le passager peut payer pour son voyage sans utiliser de la monnaie, de billets, ou une carte de transport dédiée.

« L'expérience des passagers doit devenir plus transparente si nous espérons inciter les Canadiens à revenir au transport en commun après la pandémie. La réduction des obstacles tarifaires, et plus particulièrement l'élimination de ceux liés à l'obtention et au chargement continus de titres de transport en commun dédiés, est un facteur important lorsqu'il s'agit d'améliorer le parcours du client, » a déclaré Andrew Yablonovsky, vice-président associé, Stratégie et croissance des produits à Interac Corp. « Alors que le secteur des transports adopte les paiements sans contact, le débit a un rôle important à jouer pour aider à rendre le transport en commun plus accessible aux Canadiens qui n'ont pas accès au crédit ou qui souhaitent une flexibilité dans la façon dont ils gèrent leurs déplacements. »

Le sondage Interac montre que plus de huit Canadiens sur 10 sondés (83 %) ont leur carte bancaire avec eux chaque fois qu'ils quittent la maison, et les deux tiers des usagers du transport en commun (67 %) indiquent qu'ils seraient intéressés de payer pour le transport en commun en tapant leur carte de débit ou de crédit, si l'option était disponible.

Le sondage indique que plus de la moitié des participants canadiens (52 %) considèrent que l'utilisation du transport en commun est importante pour la reprise économique, et sept répondants sur 10 (69 %) croient qu'il serait plus facile pour les visiteurs et les touristes de payer le transport en commun avec leur carte bancaire contrairement aux billets, à la monnaie ou carte de transport.

« Notre économie devrait bénéficier d'un plus grand nombre d'usagers du transport en commun, » a ajouté M. Yablonovsky. « La façon dont nous abordons les paiements aidera les réseaux de transport en commun de nos villes à devenir plus accueillants pour les visiteurs, tout en influençant la mesure dans laquelle les résidents locaux qui dépendent le plus des services de transport en commun peuvent avoir plus de contrôle et de choix sur la façon dont ils paient pour leurs voyages. »

Interac travaille au sein de l'écosystème du transport en commun pour soutenir l'introduction des paiements par débit sans contact. Lorsque les autorités de transport ajoutent Débit Interac®, elles offrent à leurs usagers un mode de paiement que près de 30 millions de Canadiens utilisent déjà pour leurs achats quotidiens. L'entreprise s'est récemment associée à Moneris, qui traite maintenant Débit Interac pour les paiements en boucle ouverte. Le Débit Interac est maintenant accepté sur le UP Express à Toronto, offrant aux passagers une option de paiement sans contact, et Translink dans la région métropolitaine de Vancouver, qui activera bientôt le débit Interac dans le système de paiement de ce réseau.

« Dans un avenir pas trop lointain, nous espérons que les Canadiens pourront avoir la possibilité d'utiliser plusieurs moyens de transport en commun dans un voyage fluide en effectuant un seul paiement - par exemple en intégrant des services de covoiturage ou de partage de vélos avec des autobus, des trains, métros et autres modes de transport », a déclaré M. Yablonovsky. « Les paiements numériques seront importants pour développer ces services de mobilité multimodale afin de répondre aux futurs besoins des Canadiens. »

Autres résultats de l'étude Interac :

Le transport en commun connaît une reprise post-pandémique plus lente que prévu : L'achalandage quotidien des transports en commun a du mal à se rétablir à la suite de la situation liée à la pandémie. La plus grande baisse d'usage vient de la part des Canadiens qui gagnent moins de 40 000 $ (40 % de moins en août 2022 qu'avant mars 2020) et des personnes âgées de 18 à 34 ans (70 % inférieur en août 2022 par rapport à avant mars 2020).

Pour en savoir plus sur le nouveau sondage Interac, cliquez ici.

