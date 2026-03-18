Deux soirées vibrantes d'intensité sur les deux rives du fleuve avec l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Québec

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Québec convie le public à deux représentations de son concert Clarté et Passion, sous la direction de Jean-Michel Malouf. L'ensemble propose un programme riche faisant dialoguer la lumière de Mozart, le souffle dramatique de Tchaïkovski et l'élan fougueux de Mendelssohn.

Jean-Michel Malouf, chef. Photo : Tam Photography (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Québec)

La soirée débutera avec l'ouverture Ruy Blas de Felix Mendelssohn, une œuvre éclatante inspirée de Victor Hugo. Suivra Je t'écris, création du compositeur Charles Gagnon, diplômé du Conservatoire en 2025, réunissant l'Orchestre et les élèves du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Présents tout au long du concert, ces derniers insuffleront une dimension théâtrale sensible en créant des passerelles entre les œuvres pour enrichir l'expérience du public.

Le violoniste Henri Roy, lauréat du concours de concerto du Conservatoire, montera ensuite sur scène pour interpréter le premier mouvement du Concerto pour violon de Piotr Ilitch Tchaïkovski, chef-d'œuvre du répertoire où la virtuosité et l'intensité émotionnelle se conjuguent avec brio.

« Interpréter Tchaïkovski avec l'Orchestre du Conservatoire est pour moi un immense privilège. Cette œuvre me touche profondément : elle demande autant de virtuosité que d'abandon. J'ai hâte de partager ce moment de musique avec le public et mes collègues sur scène. », témoigne Henri Roy, violoniste

La soirée culminera avec la Symphonie no 35 « Haffner » de Wolfgang Amadeus Mozart, une œuvre portée par une grande vitalité.

Un concert où musique et théâtre s'entrelacent, et où chaque moment devient une expérience vivante, portée par l'audace et la sensibilité de la relève.

Informations sur les concerts

22 mars 2026 - 19 h 30

Espace symphonique de Lévis

Billetterie

23 mars 2026 - 19 h 30

Grand Théâtre de Québec

Préconcert à 19 h

Billetterie

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au deuxième cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative qui se définit par sa culture et qui souhaite la faire rayonner.

Les médias sont invités à assister aux répétitions générales ou aux concerts. Pour organiser votre présence, merci de contacter directement Sandrine Abbondioli, responsable des communications.

SOURCE Conservatoire de musique de Québec

Source : Sandrine Abbondioli, Responsable des communications, 418 643-2190, poste 6221, [email protected]