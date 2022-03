Deux signatures de convention à l'Office municipal d'habitation de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des cols bleus et celui des cols blancs de l'Office municipal d'habitation de Longueuil (OMHL) ont signé aujourd'hui leur convention collective respective.

En ce qui concerne la vingtaine de cols bleus, leur dernière convention était échue depuis le 31 décembre 2019. Sur le plan monétaire, la reconnaissance du type d'emploi de « préposé(e) certifié(e) à l'entretien général d'immeubles » a engendré une hausse de rémunération pour tous les travailleurs et travailleuses. Dorénavant, ces syndiqué(e)s gagneront tous le même salaire.

De plus, les cols bleus bénéficieront d'une clause de préretraite et de congé sans solde ainsi que d'une journée mobile additionnelle. Une bonification des vacances pour le personnel cumulant plus de dix ans d'ancienneté ainsi que l'ajout d'une banque d'heures supplémentaires pouvant être converties en journées de congé ont également été négociés.

Pour la vingtaine de cols blancs, qui en sont à leur première convention collective, celle-ci prévoit notamment une augmentation salariale de 2 % annuellement en plus du versement d'un montant forfaitaire par l'OMHL.

« Nous sommes très fiers des clauses que nous avons négociées pour nos deux groupes d'employés. Dans un climat de respect mutuel, nous sommes parvenus à des ententes satisfaisantes », a déclaré Simon Beaulieu, conseiller du SCFP.

Rappelons que l'Office municipal d'habitation de Longueuil offre, développe et gère des logements à prix modiques et abordables, à des familles ou des personnes à revenu faible ou modique.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications SCFP, cell. 514 802-2802