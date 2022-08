TORONTO, le 8 août 2022 /CNW/ - Les Canadiens peuvent maintenant savourer leur petit déjeuner préféré d'une nouvelle façon avec les Timatinmd et wraps-matin bacon à l'érable de Tim Hortons. Notre bacon croustillant et fumé naturellement est glacé à l'érable et légèrement épicé, combinant ainsi deux saveurs canadiennes classiques.

Deux saveurs canadiennes classiques sont combinées dans les NOUVEAUX TimatinMD et wraps-matin bacon à l’érable de Tim Hortons, préparés avec notre bacon fumé croustillant, glacé d’une sauce à l’érable faite avec du sirop d’érable 100 % canadien (Groupe CNW/Tim Hortons)

La nouvelle gamme de TimatinMD et wraps-matin bacon à l'érable de Tim Hortons comprend des wraps-matin du travailleur, des TimatinMD BLT sur bagel classique ou gourmet et des TimatinMD sur muffin anglais ou petit pain déjeuner. Ils sont tous préparés sur demande avec un œuf fraîchement cassé 100 % d'ici.

« Nous améliorons notre offre de TimatinMD et wraps-matin pour le déjeuner chez Tim en offrant une nouvelle option sucrée et savoureuse à nos invités », a déclaré Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons. « Chaque bouchée de nos nouveaux TimatinMD et wraps-matin au bacon à l'érable offre une saveur sucrée et épicée, parfaitement équilibrée, qui changera votre routine matinale. De plus, les invités peuvent ajouter notre délicieux nouveau bacon à l'érable dans n'importe quel sandwich ou wrap pour le déjeuner ou le dîner, moyennant des frais supplémentaires. »

On retrouve également une autre nouveauté dans les restaurants Tim Hortons : la gamme de boissons Réveil ULTim. Ces trois boissons emblématiques de Tim sont préparées avec une dose de notre espresso riche et corsé, infusé avec des grains arabica de qualité supérieure d'origine éthique à 100 %.

Les invités qui veulent bien commencer leur journée ou qui désirent avoir un regain d'énergie en après-midi peuvent savourer un cappuccino glacé Réveil ULTim, un café de mélange original Réveil ULTim ou un TimGlacé Réveil ULTim.

À propos de Tim Hortons ®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.