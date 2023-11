Deux poids deux mesures à la Ville de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le syndicat représentant les cols bleus de Sherbrooke (SCFP 2729) est sans mot depuis l'avis de motion des membres du conseil municipal de Sherbrooke de se voter une hausse de 26,5 % de leur rémunération pour accomplir leurs fonctions et siéger au Conseil exécutif.

Dans une entrevue accordée à la radio 107.7, le maire suppléant Kibonge déclare que cette décision était « plus qu'équitable » et « équitable avec tout le monde ». Il semble urgent de lui rappeler que certaines décisions de la Ville de Sherbrooke sont néanmoins loin d'être équitables pour ses employé(e)s.

Le conseil municipal justifie ainsi les hausses salariales par la charge de travail des élu(e)s qui siègent aux divers comités. Pourtant, la vraie question à se poser est plutôt la suivante : est-ce que nos personnes élues sont conscientes de la charge de travail de leurs salarié(e)s qui veillent quotidiennement au bien-être des citoyens et citoyennes? « On souhaite leur rappeler que lors du sondage de satisfaction des employé(e)s de la Ville publié au printemps dernier, la charge de travail était un enjeu et le taux de satisfaction pour les cols bleus était d'un mince 4,4/10 », affirme Michael Chabot, président du SCFP 2729.

« Cette résolution confirme le flagrant manque de respect envers l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la Ville. Que les personnes élues de la Ville s'octroient une telle hausse et qu'en plus elles engagent une firme externe à grands frais pour déterminer à quelle hauteur elle serait souhaitable, et ce, aux frais des contribuables, est une décision complètement déconnectée de la situation économique que traverse le Québec. Pour nos membres cols bleus, c'est le comble de l'insulte », conclut Michael Chabot, président du SCFP 2729.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le secteur incendie ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications du SCFP, 514 802-2802; Nathalie Giguère, conseillère syndicale au SCFP ([email protected])