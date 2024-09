Deux parcours se croisent à 221 mètres d'altitude pour une expérience au-delà de la vue! - L'Observatoire de la Capitale : une expérience unique au sommet de Québec

QUÉBEC, le 4 sept. 2024 /CNW/ - La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) profite de la rentrée pour mettre de l'avant une expérience bonifiée pour les visiteurs de l'Observatoire de la Capitale avec le lancement d'un nouvel audioguide et d'une application mobile. Outre la plus belle vue sur Québec, l'Observatoire propose deux parcours pour admirer les lieux emblématiques de la ville et de la région.

Observatoire de la capitale (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec) Logo CCNQ (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

La visite de l'Observatoire se déroule sur les quatre façades de l'édifice. Sur chacune des façades, des affiches indiquent les options de parcours. Le visiteur n'a qu'à balayer le code QR de chaque panneau à l'aide de son téléphone pour débuter ou poursuivre sa visite commentée.

En plus de guider le regard des visiteurs vers les différents panoramas de Québec, l'audioguide comprend plusieurs photos et contenus écrits pour les aider à mieux visualiser les différents attraits de la ville.

Le parcours « Plongée panoramique », entraîne les visiteurs dans les sites historiques et les lieux qui ont fait la renommée de la capitale, alors que le parcours « Perspective insolite », lui fait découvrir l'effervescence des quartiers animés et les lieux inusités qui font vibrer Québec.

L'expérience avec l'audioguide est libre et incluse dans le prix d'entrée. Les visiteurs sont invités à apporter des écouteurs et leur téléphone intelligent pour vivre pleinement cette nouvelle expérience. Des équipements (tablettes et écouteurs) peuvent aussi être prêtés sur place gratuitement.

« L'audioguide et l'application mobile représentent une valeur ajoutée importante dans l'offre que nous proposons aux visiteurs de l'Observatoire. Cet ajout contribue à leur faire vivre une expérience au-delà de la vue exceptionnelle à 360 degrés sur toute la région, » souligne la présidente-directrice générale de la CCNQ, Marie Claire Ouellet.

Horaire et tarifs Horaire - Tous les jours de 10h à 17h Tarifs (incluent les taxes - réservation en ligne obligatoire) • Adulte (18 à 64 ans) : 14,75 $ • Ainé (65 ans et plus) : 11,50 $ • Enfant (6 à 17 ans) : 7,00 $ - Enfant (moins de 6 ans) : Gratuit • Étudiant (18 ans et plus) : 11,50 $

