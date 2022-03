Anciens Combattants Canada fournit du soutien dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

QUÉBEC, le 24 mars 2022 /CNW/ - Anciens Combattants Canada

Aujourd'hui, Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, ont annoncé que deux organismes de Québec recevront du financement dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Le Forum de Respect, situé à Québec, recevra 500 000 $ dans le cadre du Fonds pour une initiative nationale de réseautage réunissant les administrations municipales et des chefs d'entreprise et des dirigeants communautaires, y compris des propriétaires et des dirigeants d'entreprises autochtones et de sexe féminin. Le réseau aidera à améliorer les services de santé mentale et d'itinérance pour les vétérans, les intervenants d'urgence et leur famille.

Le Centre CASA, situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, recevra 370 000 $ pour élargir les services de traitement de la toxicomanie pour les vétérans, le personnel militaire et leur famille.

Les récipiendaires du Fonds de cette année mettront l'accent sur les enjeux qui touchent les vétérans et leur famille pendant la relance suivant la pandémie de COVID‑19, notamment l'itinérance, le recyclage professionnel, l'emploi et les problèmes de santé, en plus de soutenir des groupes visés par l'équité, comme les femmes vétérans et les vétérans LBGTQ2. Ce soutien est rendu possible grâce au financement supplémentaire pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille annoncé dans le budget de 2021.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a fourni un soutien financier à des organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et des membres de leur famille au moyen d'initiatives, de recherches et de projets innovants.

Citations

« Comme la plupart des Canadiens, les vétérans et leur famille ont été profondément touchés par la pandémie au cours des dernières années. Je suis très heureux que nous soyons à un point où ces organismes sont en mesure de fournir un soutien supplémentaire aux vétérans et à leur famille alors que nous entamons la reprise faisant suite à la pandémie de COVID-19. Nous sommes fiers de reconnaître les efforts extraordinaires de ces organismes et de fournir les ressources dont ils ont besoin pour continuer leur travail essentiel. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer le soutien aux vétérans. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille illustre bien cet engagement. Je suis heureux que nous puissions soutenir ces organismes qui font tant pour améliorer la vie des vétérans et de leur famille. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« Le Fonds de bien-être des vétérans et des familles d'ACC permet au Forum de Respect d'avoir un impact communautaire partout au Canada pour le bénéfice des vétérans et leur famille. Les fonds annoncés aujourd'hui nous permettront d'accentuer et de bonifier nos activités de réseautage et de collaboration en appui aux organisations travaillant à atténuer les souffrances associées aux blessures morales, au stress opérationnel et aux situations d'itinérance et de précarité chez nos vétérans. »

Stephen Gregory, Col (H), MSM, fondateur et président du Forum de Respect

« Nous remercions Anciens Combattants Canada pour son soutien crucial par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Cette aide permettra au Centre CASA d'élargir ses services et d'intégrer les meilleures pratiques de traitement des dépendances pour les vétérans, les militaires et leur famille. »

Jacques Vézina, Directeur général, Centre CASA

Faits en bref

Grâce au nouveau financement prévu dans le budget de 2021, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, d'abord annoncé dans le budget de 2017, fournira chaque année un montant minimum de 8 millions de dollars jusqu'à l'année financière 2023-2024. Ces projets en cours appuient les vétérans pendant la relance suivant la pandémie de COVID‑19, notamment des projets qui abordent les enjeux en matière d'itinérance, de recyclage professionnel, d'emploi et de santé ainsi que des projets qui appuient les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis de verser plus de 36,6 millions de dollars à 102 organismes du pays pour les aider à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

