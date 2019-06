Deux nouvelles scènes estivales feront vibrer Montréal-Nord cet été

« Chaque été, Montréal-Nord est le théâtre de nombreuses prestations artistiques extérieures et nos deux scènes du boulevard Gouin devaient être remplacées. Entourées d'un aménagement paysager pour enrichir l'expérience visuelle, munies d'une rampe facilitant l'accessibilité universelle et conçues pour favoriser les interactions avec le public, ces nouvelles scènes sont contemporaines et fonctionnelles », a souligné la mairesse d'arrondissement, Christine Black.

Grâce à des matériaux de finition résistants aux intempéries, les scènes offriront une durabilité maximale et permettront de protéger les équipements techniques et les instruments en cas de pluie. Plus grandes que les précédentes qui étaient désuètes, elles pourront accueillir des événements variés de musique, de danse et de cinéma grâce notamment aux systèmes permettant d'accrocher des luminaires et d'installer des écrans de projection et des rideaux aux pourtours.

« Pour rendre justice à ces nouvelles installations, une programmation haute en couleur attend les citoyens. Apportez votre chaise de jardin ou votre couverture et laissez-vous charmer par Michel Louvain, Florence K et les nombreux autres artistes qui vous offriront tour à tour des prestations musicales aussi enlevantes les unes que les autres! Cet été, c'est un rendez-vous dans les parcs de Montréal-Nord. Consultez notre programmation estivale à culturemn.com », a conclu Mme Black.

Les scènes des parcs Gouin et Eusèbe-Ménard ont été réalisées par la firme d'architecture Beaupré, Michaud et Associés et représentent des investissements respectifs de 875 600 $ et de 775 400 $.

