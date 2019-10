Deux nouvelles options pour l'autoadministration de NUCALA sont désormais approuvées au Canada, ce qui fait de NUCALA le premier inhibiteur biologique de l'IL-5 à offrir aux patients atteints d'asthme éosinophile sévère la possibilité de recevoir le traitement par la méthode et à l'endroit de leur choix

MISSISSAUGA, ON, le 9 oct. 2019 /CNW/ - NUCALA (mépolizumab) a été approuvé au Canada sous la forme de deux nouvelles préparations - un auto-injecteur prérempli et une seringue de sécurité préremplie - aux fins d'utilisation par les professionnels de la santé, les patients et leurs aidants.

Ces deux nouvelles préparations offrent aux patients l'option de s'administrer eux-mêmes NUCALA à domicile, après avoir reçu une formation et l'autorisation de leur professionnel de la santé, pour le traitement de l'asthme éosinophile sévère ou de la granulomatose éosinophile avec polyangéite (GEPA) 1 .

NUCALA est le premier inhibiteur biologique de l'IL-5 à être homologué au Canada pour une administration à domicile, et le premier médicament biologique en santé respiratoire à être approuvé pour une administration par auto-injecteur. L'IL-5 joue un rôle important dans la régulation de la fonction des éosinophiles, cellules inflammatoires connues pour leur activité dans l'asthme et la GEPA .

Selon le Dr Alex Romanovschi, directeur médical pour le Canada chez GSK Canada : « L'asthme sévère est une maladie chronique qui peut mettre la vie en danger et compliquer les activités quotidiennes. GSK possède une expérience reconnue et de longue date dans le domaine de l'innovation en santé respiratoire, ce qui inclut les traitements contre l'asthme, la MPOC et d'autres maladies respiratoires. Nous sommes heureux de pouvoir offrir les deux nouvelles préparations de NUCALA aux Canadiennes et Canadiens affligés d'asthme sévère. »

À propos de l'asthme

L'asthme est une maladie pulmonaire chronique qui provoque une inflammation et un rétrécissement des voies respiratoires 2 . Les causes de l'asthme ne sont pas totalement comprises, mais elles tiendraient probablement à une interaction entre le profil génétique d'une personne et l'environnement.

À propos de l'asthme sévère et de l'inflammation éosinophile

L'asthme sévère est une maladie chronique dont les symptômes peuvent mettre la vie en danger 3 . Environ 250 000 Canadiens sont atteints d'asthme sévère 4 dont les causes sous-jacentes peuvent être diverses et comprendre notamment l'inflammation éosinophile 5 . On estime que le coût de l'asthme pour l'économie canadienne atteindra 4,2 milliards de dollars d'ici 2030 6 . Des études semblent indiquer qu'environ 60 % des patients atteints d'asthme sévère pourraient présenter une inflammation éosinophile des voies respiratoires 7 . On sait que la production excessive d'éosinophiles (un type de globule blanc) cause une inflammation dans les poumons chez un sous-groupe de ces patients. L'interleukine-5 (IL-5) est la principale cytokine mise en cause dans la croissance, l'activation et la survie des éosinophiles et elle fournit un signal essentiel pour le déplacement des éosinophiles de la moelle osseuse vers les poumons.

À propos de la granulomatose éosinophile avec polyangéite (GEPA)

La granulomatose éosinophile avec polyangéite, autrefois connue sous le nom de syndrome de Churg‑Strauss, est une maladie chronique rare, causée par une inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins de petit et moyen calibre (vascularite). Chaque année, sur un million de personnes dans le monde, environ cinq reçoivent un diagnostic de GEPA, et la prévalence estimée de cette maladie est de 14 à 45 cas par million. L'âge moyen au moment du diagnostic est de 48 ans, et la maladie peut menacer le pronostic vital chez certains patients.

À propos de NUCALA (mépolizumab)

NUCALA renferme une substance active appelée mépolizumab, un anticorps monoclonal dont l'action consiste à bloquer une protéine particulière, appelée interleukine-5. En bloquant l'action de l'interleukine-5, NUCALA limite la production d'un plus grand nombre d'éosinophiles dans la moelle osseuse et réduit le nombre d'éosinophiles présents dans le sang, les poumons et les tissus 8 .

NUCALA est approuvé comme traitement d'entretien d'appoint de l'asthme éosinophile sévère chez l'adulte au Canada, aux États-Unis, en Europe et dans plus de 20 autres marchés. Au Canada, aux États‑Unis, au Japon et dans un certain nombre d'autres marchés, NUCALA est également approuvé comme traitement d'entretien d'appoint pour les patients atteints d'une affection rare des vaisseaux sanguins associée à une augmentation du nombre d'éosinophiles, connue sous le nom de granulomatose éosinophile avec polyangéite (GEPA). NUCALA a fait l'objet d'études auprès de plus de 3000 patients dans le cadre de 21 essais cliniques portant sur plusieurs affections liées aux éosinophiles.

Veuillez consulter la monographie à www.gsk.ca pour obtenir les renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie en composant le 1‑800‑387‑7374.

GSK - Une des premières entreprises du monde du secteur de la recherche pharmaceutique et en soins de santé est déterminée à améliorer la qualité de la vie humaine en aidant les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour en savoir plus, visitez le site www.gsk.ca .

Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.

________________________________ 1. Monographie canadienne de NUCALA, octobre 2019. 2. Global Initiative for Asthma. Pocket Guide for asthma management and prevention. Mise à jour en 2014. 3. Asthma Canada. Severe Asthma. Lien ici. 4. Asthma Canada: Severe Asthma. Lien ici. 5. Walford HH, Doherty TA. Diagnosis and management of eosinophilic asthma: a US perspective. J Asthma Allergy. 2014; 7:53-65. 6. Asthma Canada: Severe Asthma. Lien ici. 7. Données internes de GlaxoSmithKline (document numéro : 2015N248497_00). 2015. 8 . Monographie canadienne de NUCALA, octobre 2019

