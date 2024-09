La Subaru Solterra est rehaussée à une mention MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+

La Subaru WRX obtient une mention MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ

Subaru a reçu davantage de mentions MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de l'IIHS que n'importe quelle autre marque depuis 2013 en date de septembre 2024

Pour 2024, l'IIHS a instauré de nouvelles exigences pour la protection contre les impacts latéraux, la prévention des collisions avec les piétons et les essais de collision frontale à chevauchement modéré

MISSISSAUGA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est ravie d'obtenir de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) deux nouvelles mentions MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ (TSP) et MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ (TSP+). La Solterra a vu sa mention rehaussée à MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ tandis que la WRX rejoint nos modèles coiffés de la mention MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ. La Subaru Ascent conserve sa mention MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ tandis que les Impreza et Outback préservent leur statut MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ.

Lauréats MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2024

Subaru Ascent 2024

Subaru Solterra 2024

Lauréats MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ 2024

Subaru Impreza 2024

Subaru Outback 2024

Subaru WRX 2024

Pour être admissibles à l'une ou l'autre de ces deux mentions en 2024, les véhicules doivent obtenir une cote Bonne à l'essai de collision frontale à faible chevauchement et à l'essai révisé de collision latérale, une évaluation Acceptable ou Bonne à l'essai de prévention des collisions frontales véhicule-piéton ainsi qu'une cote Acceptable ou Bonne à l'évaluation des éclairages avant indépendamment de la version. En outre, une cote Bonne à l'essai original de collision frontale à chevauchement modéré suffit à se qualifier pour la mention MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ, mais une cote Bonne ou Acceptable à l'essai révisé est requise pour la mention « + ».

L'Ascent cumule maintenant sept mentions Meilleur choix sécurité ou mieux en autant d'années consécutives. La Outback en est à son seizième titre consécutif et l'Impreza, à son dix-septième. La Solterra tout électrique amorce sa seconde année modèle avec une deuxième mention MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ consécutive et la WRX met la main sur sa neuvième mention MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ ou mieux.

« La sécurité sera toujours au cœur même de tous nos efforts », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Le fait que nos nouveaux modèles obtiennent de telles mentions pour la sécurité nous confirme que nous mettons de l'avant les bons éléments pour assurer la sécurité de nos conducteurs et de leurs passagers. »

Subaru demeure, en date de septembre 2024, la marque ayant obtenu le plus grand nombre de mentions MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ depuis 2013, avec un total de 72 titres MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ à ce jour.

À propos de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines qui ne produisent aucun déchet d'enfouissement. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

SOURCE Subaru Canada Inc.

