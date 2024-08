DEUX NOUVEAUX RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES AU CONSERVATOIRE

QUÉBEC, le 27 août 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est heureux d'annoncer la nomination de deux nouveaux responsables pédagogiques au sein de son organisation. Monsieur François Pilon est en poste depuis le 27 mai dernier au Conservatoire de musique de Montréal (CMM) et monsieur Mathieu Boucher entrera en fonction le 28 août au Conservatoire de musique de Québec (CMQ). Cette dernière nomination s'inscrit dans le cadre de la création d'un nouveau poste au sein de l'équipe du CMQ.

François Pilon Photo : Alexandre Lirette (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec) Mathieu Boucher Photo : Philippe Bernier (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

L'encadrement pédagogique, la réussite des élèves et la mission éducative du Conservatoire demeurent au cœur des priorités de l'institution. « Fier de ses 80 ans d'existence, le CMQ est en pleine croissance depuis les dernières années. Il devenait essentiel de soutenir notre communauté étudiante et de lui assurer un rôle-conseil sur les mêmes bases qu'à Montréal », affirme Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

François Pilon

Diplômé du Conservatoire de musique de Montréal, François Pilon a obtenu un prix avec grande distinction en violon. Depuis sa sortie du Conservatoire en 1997, M. Pilon a eu l'opportunité de vivre une carrière prolifique en tant que musicien et gestionnaire culturel. Il a œuvré comme directeur musical, producteur au contenu, régisseur et coréalisateur de plusieurs projets de concerts et d'albums importants, dont Harmonium symphonique et Riopelle symphonique. Comme musicien, il a participé à plusieurs albums, musiques de film, publicités et à différents spectacles québécois. Bien implanté dans le milieu culturel, François Pilon saura offrir aux membres de la communauté étudiante un soutien de haut niveau ainsi qu'un accompagnement constant dans leur évolution vers le marché du travail.

M. Pilon succède à Mme Danielle Boucher qui a assuré cette fonction au CMM durant les dix dernières années.

Mathieu Boucher

Mathieu Boucher est diplômé du Conservatoire de musique de Québec en guitare classique et en contrepoint et détenteur d'un doctorat en éducation musicale de l'Université Laval. Il a enseigné la guitare classique au Cégep de Sainte-Foy de 2007 à 2016. Il a également assuré la coordination de l'École préparatoire Anna-Marie-Globenski de la Faculté de musique de l'Université Laval entre 2015 et 2022. Il est aussi chargé de cours en pédagogie instrumentale à la Faculté de musique de l'Université de Montréal depuis 2015.

Il terminera à la fin du mois d'août un stage postdoctoral à la Sir Zelman Cowen School of Music and Performance de l'Université Monash à Melbourne en Australie et à la Schulich School of Music de l'Université McGill, grâce à une bourse du Fonds de recherche du Québec - Société et culture. Mathieu Boucher est l'auteur de plusieurs outils pédagogiques axés sur la pratique instrumentale. Lancé en 2021, son balado Le musicien stratégique est écouté dans 82 pays à travers le monde.

M. Marc Hervieux, directeur général du CMADQ, est très fier d'accueillir messieurs Pilon et Boucher au sein de l'équipe du Conservatoire à titre de responsables pédagogiques. Il tient à leur souhaiter la plus cordiale des bienvenues et leur assure tout le soutien nécessaire à leur intégration dans leurs nouvelles fonctions.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois‑Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise la rigueur et la créativité et qui répond aux exigences les plus élevées, puisque l'excellence fait partie de ses valeurs, de son credo et de son histoire.

