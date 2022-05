NEW YORK, 24 mai 2022 /CNW/ - Les deux nouveaux messages d'intérêts publics des Alcooliques anonymes (AA) : « L'abstinence chez les AA : Ma consommation formait un mur autour de moi » et « L'abstinence chez les AA : Quand la boisson n'est plus un plaisir. », ont été créés pour partager notre expérience chez les AA ; nous croyons que l'alcoolisme est une maladie qui ne respecte ni l'âge, ni les capacités physiques et mentales, ni le sexe, la croyance, l'origine ethnique, la richesse ou la pauvreté, l'occupation ou l'éducation. Notre expérience montre que quiconque peut être un alcoolique : et, par dessus tout, toute personne désirant arrêter de boire est la bienvenue chez les AA.