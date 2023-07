GATINEAU, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Les gouvernements et les administrations, les entreprises, les organismes sans but lucratif et les peuples et les communautés autochtones de partout au pays unissent leurs efforts en vue d'atteindre cet ambitieux objectif climatique.

Le Groupe consultatif pour la carboneutralité est un organisme indépendant du gouvernement fédéral. Il consulte le public et fournit au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils sur les trajectoires les plus efficaces que le Canada devrait emprunter pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault a annoncé que deux nouveaux membres se joignent au Groupe consultatif pour la carboneutralité, tous deux pour un mandat de trois ans :





Michael Bernstein , directeur général, Clean Prosperity

, directeur général, Clean Prosperity Karen Ross , directrice, Fermiers pour la transition climatique

Ces membres possèdent un large éventail d'expériences et de connaissances dans le domaine de la carboneutralité et des changements climatiques. Le Groupe consultatif pour la carboneutralité est composé d'au plus quinze membres provenant d'un peu partout au pays, qui possèdent de l'expertise dans les domaines des sciences, des affaires, du travail, de l'élaboration de politiques, du développement économique rural ainsi que dans la gouvernance et le savoir autochtones. Leurs travaux permettent de fournir des conseils opportuns au ministre de l'Environnement et du Changement climatique, alors que le Canada continue de prendre des mesures pour atteindre ses objectifs climatiques.

Le gouvernement du Canada a profité des observations fournies en 2021 par le Groupe consultatif pour la carboneutralité au sujet des trajectoires vers la carboneutralité existant à l'échelle nationale et internationale. L'année dernière, le Groupe consultatif pour la carboneutralité a formulé des avis d'experts aux fins de l'élaboration du Plan de réduction des émissions pour 2030, plan qui fournit une feuille de route permettant au Canada d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de 2030 et qui met en place les fondations requises pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

En 2022, le Groupe consultatif pour la carboneutralité a présenté son premier rapport annuel au ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Axé sur trois grands champs d'enquête (la gouvernance carboneutre, la politique industrielle carboneutre et les systèmes énergétiques carboneutres), ce rapport fournit des avis importants sur les trajectoires pour agir.

Le gouvernement du Canada prévoit collaborer pendant des années avec le Groupe consultatif pour la carboneutralité afin de bâtir un avenir carboneutre prospère pour le Canada, et il est impatient de recevoir le deuxième rapport annuel qui sera déposé à l'automne prochain.

Citations

« Les conseils fournis par le Groupe consultatif pour la carboneutralité sont très utiles pour le gouvernement du Canada, car ils renforcent nos mesures et notre ambition afin d'atteindre les objectifs du Canada. À titre de collectif d'experts indépendants de partout au Canada, les membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité possèdent un large éventail d'expériences et d'expertises dans les domaines des affaires, de l'élaboration de politiques et des sciences, qui ensemble, leur permettent de fournir de précieux conseils sur la voie que le Canada doit emprunter d'ici 2050. Je suis heureux de pouvoir obtenir des points de vue nouveaux et de voir plus d'experts se joindre à nos efforts de lutte contre les changements climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Au nom du Groupe consultatif pour la carboneutralité, je souhaite chaleureusement la bienvenue à nos nouveaux membres. Grâce à leurs expériences diversifiées, ils apporteront des points de vue crédibles et concrets, contribueront à l'élaboration et à la mise en œuvre de trajectoires qui nous permettront de respecter nos objectifs intermédiaires de réduction des émissions en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, tout en renforçant notre compétitivité économique. »

- Dan Wicklum, coprésident du Groupe consultatif pour la carboneutralité

Faits en bref

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, établissant officiellement l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La Loi assure la transparence et la responsabilisation du gouvernement tout au long de son cheminement vers l'atteinte de ses cibles. Elle exige également la participation du public et l'obtention d'avis indépendants afin d'orienter les efforts du gouvernement du Canada .

La Loi a constitué le Groupe consultatif pour la carboneutralité, dont la mission est de fournir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants sur l'atteinte de la carboneutralité et de consulter les Canadiens afin d'obtenir leurs points de vue sur le respect de cet objectif.

Le gouverneur en conseil nomme les membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité sur recommandation du ministre et fixe leur rémunération. Le Groupe consultatif se compose d'au plus quinze membres, nommés à temps partiel pour un mandat d'au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement.

consultatif se compose d'au plus quinze membres, nommés à temps partiel pour un mandat d'au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement. Le ministre a annoncé les premiers membres du groupe le 25 février 2021. Les membres ont un bagage d'expériences différentes, notamment dans les transports, les technologies propres, la sylviculture, l'électricité, les finances et les secteurs à but non lucratif.

