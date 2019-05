Deux nouveaux directeurs nommés au MNBAQ!

Bienvenue à Josée Duhaime et à François Duchesne!

QUÉBEC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Tourné vers l'avenir et surtout enthousiaste de s'attaquer aux défis et aux enjeux futurs du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) au cœur du plan stratégique 2018-2022, M. Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, est fier d'annoncer l'arrivée, au sein de son équipe de direction, de Mme Josée Duhaime à la direction de la médiation et de l'expérience visiteur, et de M. François Duchesne, à titre de directeur des communications et du marketing.

« Depuis mon arrivée en poste, il m'importait de bien comprendre les réalités et les besoins des équipes du MNBAQ pour mener à bien le chantier humain, qui allait permettre au Musée de se projeter dans l'avenir et de bien servir sa mission - soit de faire connaître, promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel. Nous avons trouvé des candidats aux feuilles de route éloquentes, cumulant de solides expériences de gestion, des individus reconnus pour leur leadership, leur créativité et leur capacité à fédérer les gens autour d'un projet commun. » de dire M. Murray. « La personnalité de ces gens d'action contribuera à faire rayonner le MNBAQ, mais surtout permettra de réaliser la vision d'un musée à échelle humaine, accessible et inclusif. » de préciser le directeur général.

Mme Duhaime et M. Duchesne entreront en poste dès le 17 juin.

Josée Duhaime, en bref

Riche d'une formation en science, cette chef de file en médiation culturelle a multiplié les expériences dans différentes institutions muséales, notamment en travaillant au Musée des beaux-arts de Montréal comme chef des opérations de la Direction éducation et mieux-être depuis 2014. Elle a aussi occupé des postes de gestion importants au Centre des sciences de Montréal ainsi qu'à la Biosphère de Montréal. « Le premier défi de Mme Duhaime sera d'intégrer le Service aux visiteurs à celui de la médiation afin d'harmoniser le service à la clientèle pour assurer la cohésion de l'expérience de nos visiteurs. Avec son énergie débordante, elle saura mener à bien le renouveau et la destinée de cette direction. De plus, elle aura à créer des programmes sur mesure et des activités inclusives, impliquant tant la communauté que les visiteurs avec des besoins particuliers, afin que le MNBAQ devienne un haut lieu du mieux-être par l'art. » de préciser M. Murray.

M. François Duchesne, en bref

Cumulant une solide expérience de gestion depuis plus de 20 ans auprès d'entreprises privées, M. Duchesne est reconnu comme un gestionnaire de haut niveau en marketing et en communication. Il s'est distingué par un parcours professionnel remarquable, des réalisations pertinentes ainsi que par son dynamisme et sa grande polyvalence. « Parmi les défis importants qui attendent M. Duchesne à la direction des communications et du marketing du Musée : l'accessibilité et la performance. Il aura à créer des partenariats avec la communauté, dont le milieu touristique, ainsi qu'à mettre en œuvre des stratégies fortes pour maximiser l'impact de l'image de marque du MNBAQ, tout en augmentant les revenus autonomes. La solide expertise de M. Duchesne saura certainement insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe en place et servir notre institution de façon significative. », de dire le directeur général du MNBAQ.

Deux chefs de service chevronnées nommées au MNBAQ

Pour compléter les aménagements de l'organigramme présenté en février dernier, la direction générale du MNBAQ a travaillé en étroite collaboration avec le Comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines ainsi qu'avec le conseil d'administration du Musée. « Nous sommes heureux d'annoncer les nominations de Mme Marie-Hélène Audet, au poste de chef du Service de la médiation, et de Mme Catherine Gaumont, à celui de chef du Service des collections. Ces deux femmes de talent viendront enrichir et soutenir l'équipe de direction par leur vaste expertise muséale dans leur domaine respectif. Détentrice d'un baccalauréat en enseignement des arts plastiques ainsi qu'un diplôme de 2e cycle en muséologie, Mme Audet œuvre déjà au sein de l'équipe du MNBAQ depuis près de 15 ans, alors que Mme Gaumont bachelière en sciences historiques et études patrimoniales, et d'études en maîtrise en ethnologie des francophones en Amérique du Nord, s'est distinguée au Monastère des Augustines et au Musée de la civilisation ces dernières années avant d'accepter les défis du MNBAQ. Mme Gaumont intègrera ses fonctions le 10 juin.

« Je tiens à remercier les directeurs en place et les équipes du Musée pour leur résilience et leur collaboration dans cette période de transition exigeante que nous venons de traverser. Tout le personnel du Musée se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus ainsi qu'à féliciter leur collègue qui va relever de nouveaux défis. Nous veillerons collectivement à leur succès dans leurs fonctions respectives. » de conclure Jean-Luc Murray.

