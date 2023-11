Deux nouveaux DESS en langue seconde pour accélérer la formation du personnel enseignant

QUÉBEC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Dans la continuité des solutions apportées pour lutter contre la pénurie de personnel enseignant, y compris la création en mars 2023 du DESS en éducation préscolaire et en enseignement primaire, l'Université TÉLUQ lance, dès l'hiver 2024, deux nouveaux diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) en enseignement du français et de l'anglais (langues secondes).

Deux DESS en enseignement d'une langue seconde

Ces programmes de deuxième cycle, comprenant 30 crédits chacun, sont conçus pour les enseignants et enseignantes déjà en emploi auprès de centres de services scolaires (CSS) aux niveaux primaire, secondaire et de la formation générale aux adultes qui, bien que titulaires d'un baccalauréat, ne possèdent pas de qualification légale en enseignement. Sous réserve d'une modification qui devrait être apportée au règlement sur les autorisations d'enseigner, ces deux DESS permettront d'accéder à un brevet d'enseignement pour des enseignantes et enseignants.

L'approche proposée par ces programmes est innovante, souple et adaptée à l'emploi du temps des personnes enseignantes : elles suivront cette formation à temps partiel et de manière asynchrone, tout en profitant d'un accompagnement de proximité.

Un partenariat fructueux entre une expertise terrain et universitaire

Une présélection des candidatures s'effectuera par les CSS avec lesquels l'Université TÉLUQ a signé une entente de partenariat. Les personnes recommandées devront posséder un baccalauréat, cumuler de l'expérience en enseignement de l'anglais langue seconde ou du français langue seconde, et avoir le niveau de langue requis. Les demande d'admissions via les CSS ont lieu jusqu'au 15 novembre 2023.

Cette entente entre les CSS et le milieu universitaire contribue assurément à offrir un accompagnement de qualité et de proximité, ainsi qu'à accélérer l'accès à la profession enseignante en réponse à la demande lancée aux universités en janvier 2023 par le ministre de l'Éducation.

« Nous sommes ravis de mettre à profit l'expertise acquise lors de la mise sur pied d'un DESS en enseignement préscolaire et primaire au printemps dernier. Forts de notre expérience, nous poursuivons toujours le même objectif, soit répondre de façon innovante aux enjeux sociétaux de pénurie de personnel enseignant en proposant une voie plus rapide et plus flexible vers l'enseignement, cette fois-ci pour les langues secondes. Nous croyons fermement que cette approche offrira des opportunités d'apprentissages de grandes qualités et une expérience d'enseignement reconnue », souligne la directrice générale de l'Université TÉLUQ, Lucie Laflamme.

Renseignements: Élisabeth Farinacci, Directrice, Service des communications et des affaires publiques, 418 931-2313, [email protected]