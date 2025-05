Deux nouveaux appels de projets pour des événements internationaux sur la biodiversité et le climat

QUÉBEC, le 13 mai 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, lance aujourd'hui deux appels de projets afin de soutenir les actions de la société civile québécoise dans le cadre de deux événements internationaux :

Le Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), à Abu Dhabi , aux Émirats arabes unis, du 9 au 15 octobre 2025;

, aux Émirats arabes unis, du 9 au 15 octobre 2025; La 30e Conférence des Parties (CdP-30) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025.

Ces appels de projets s'adressent aux organismes sans but lucratif québécois possédant une expertise liée à la conservation de la biodiversité ou à la lutte contre les changements climatiques, y compris les centres de recherche, les institutions d'enseignement et les fondations. Ils visent notamment à mettre en valeur le savoir-faire et l'expertise de la société civile québécoise dans ces domaines à travers des activités tenues dans le cadre de ces deux événements.

Un même organisme peut soumettre une demande dans le cadre des deux appels de projets, mais il doit présenter deux projets distincts, les aides financières ne pouvant être combinées pour un même projet. Les organismes admissibles doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 8 juin 2025.

Faits saillants :

L'appel de projets pour le Congrès mondial de la nature est financé dans le cadre du Plan nature 2030, plus précisément par la mesure visant entre autres à promouvoir l'expertise québécoise en matière de conservation de la biodiversité tant à l'échelle internationale qu'au Canada .

. L'appel de projets pour la CdP-30 bénéficie d'un financement issu du Plan pour une économie verte 2030 dans le cadre de la mesure ayant pour objectif de « renforcer et étendre les partenariats stratégiques du Québec en changements climatiques sur les scènes canadienne et internationale ».

