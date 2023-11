Deux nouveautés dans les Prix du Québec scientifiques - Création du Prix du Québec en innovation et nouveau nom pour le prix Relève scientifique

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la création du Prix du Québec en innovation et salue la collaboration de l'innovateur en chef du Québec, M. Luc Sirois, et du Conseil de l'innovation du Québec pour leur participation à son instauration.

Ce nouveau prix sera remis à une personne dont l'envergure et la qualité de l'itinéraire professionnel ont mené au développement et à la mise en œuvre d'innovations scientifiques, entrepreneuriales, économiques, sociales ou commerciales visant à répondre à des enjeux de la société québécoise et à son enrichissement.

Par ailleurs, après sept années d'existence, le prix Relève scientifique sera renommé le prix Hubert-Reeves. Le gouvernement souhaite ainsi reconnaître la contribution scientifique exceptionnelle de ce grand astrophysicien et vulgarisateur scientifique, et honorer la mémoire de celui qui a consacré sa carrière à parler de la science et des planètes de manière simple et accrocheuse à la relève.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en fait le dévoilement lors de la 46e cérémonie de remise des Prix du Québec, qui se déroule au Palais Montcalm de Québec.

« Le nouveau Prix du Québec en innovation nous permet de reconnaître et de récompenser l'inventivité et le savoir-faire de personnes visionnaires. Je suis ravi qu'on associe le nom d'Hubert Reeves au prix Relève scientifique, attribué à nos étoiles montantes dans le milieu de la recherche. Ce monument de la science a marqué plusieurs générations de Québécois et Québécoises ainsi que de francophones de partout dans le monde. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Québec brille par ses innovations, sa créativité et sa capacité à développer des solutions originales pour faire face aux grands défis de société et, ainsi, créer de la richesse pour nos communautés. Le Prix du Québec en innovation mettra en lumière des personnes extraordinaires qui ont marqué l'histoire de la nation par leurs innovations, de nouvelles organisations et des façons novatrices de façonner la société. Que leur parcours inspirant puisse devenir un modèle pour les générations futures et nourrir une relève forte d'innovateurs et d'innovatrices pour les décennies à venir. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec

Le Prix du Québec en innovation se verra attribuer, ultérieurement et après consultations, une dénomination officielle afin d'être associé à une personnalité d'ici dont la feuille de route en innovation est reconnue.

Le prix Relève scientifique est remis à un scientifique québécois de moins de quarante ans, réputé pour l'excellence de ses travaux et démontrant des aptitudes à établir et à maintenir des liens constructifs et durables avec les milieux de la recherche.

Les Prix du Québec sont la plus haute distinction décernée par le gouvernement dans les domaines de la culture et de la science. Grâce à un parcours professionnel exceptionnel ou à une œuvre remarquable, les personnes lauréates font évoluer leur secteur d'activité et contribuent à l'essor du Québec ainsi qu'à son rayonnement sur la scène internationale.

L'appel de candidatures des Prix du Québec 2024 aura lieu du 12 janvier au 11 mars 2024.

Le Conseil de l'innovation du Québec a pour mission de dynamiser l'innovation au sein de la société et des entreprises québécoises dans l'objectif de multiplier les retombées économiques et sociales. Son mandat : conseiller le gouvernement et les autres acteurs sur les stratégies et les approches visant à propulser nos écosystèmes d'innovation. L'équipe du Conseil participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation en favorisant la mobilisation de la société québécoise.

Pour découvrir les portraits des personnes lauréates et en savoir plus sur les Prix du Québec, consultez le www.quebec.ca/prixduquebec.

