MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Espace pour la vie vous invite à découvrir Une nature tissée serrée et Mégaceta, deux nouvelles expériences à vivre au Biodôme, dès le 19 novembre ! Une nature tissée serrée, la toute nouvelle exposition permanente du Biodôme, nous fait découvrir l'univers des espèces clés de voûte1 pour mieux comprendre comment elles maintiennent l'équilibre des écosystèmes. Parmi les spécimens naturalisés triés sur le volet dans la collection d'histoire naturelle du Biodôme, on peut observer une collection de colibris de près d'une centaine d'années, un fossile de cyanobactérie et une impressionnante série d'oiseaux de proie. La visite se termine dans l'expérience immersive Mégaceta à la découverte des comportements du rorqual à bosse à travers des projections numériques grandeur nature d'une grande beauté. Ces deux nouvelles expériences complètent à merveille la visite des écosystèmes du Biodôme. Elles permettent de renouer encore davantage avec une nature tissée serrée dont nous dépendons !

Une nature tissée serrée se parcourt au gré de la curiosité de chaque personne. Et... les esprits curieux seront servis ! Cette très belle exposition présente le rôle que jouent les espèces clés de voûte1 en nature, tel que le loup gris, le castor du Canada, l'ours blanc, les lemmings, les pics, les coraux, les colibris et même les carcasses de baleines, dans l'équilibre fragile de leur écosystème. Comment le castor modifie-t-il le milieu pour s'y établir ? À quel point le harfang des neiges et le lemming sont-ils liés ? Pourquoi les récifs coraliens sont-ils si essentiels à la biodiversité ? Tout est relié ! En plus d'en mettre plein la vue, cette exposition sollicite tous nos sens à la découverte des signaux odorants, visuels et sonores des animaux. Venez entendre le son du piranha, sentir l'odeur du renard ou repérer le calao à cimier et l'oursin crayon.

Une collection d'histoire naturelle exceptionnelle

Pour créer cette exposition, l'équipe du Biodôme a minutieusement sélectionné les spécimens les plus fascinants et pertinents sur le plan éducatif parmi son extraordinaire collection d'histoire naturelle. D'une grande valeur patrimoniale et scientifique cette collection permet d'observer de tout près des animaux naturalisés minutieusement restaurés. Albatros hurleur, Carcajou, Crabe lithode, Martin-chasseur géant et plusieurs autres animaux pourront ainsi être scrutés dans les moindres détails parmi les autres trésors dévoilés dans Une nature tissée serrée. On peut même y admirer une tourte voyageuse. Cette espèce indigène d'Amérique du Nord aujourd'hui disparue de la planète, était très présente sur notre territoire il y a un peu plus de 100 ans !

Avant d'exposer ces spécimens, parfois rares ou patrimoniaux, il a fallu leur refaire une beauté. Pour y arriver, le Biodôme a pu compter sur les élèves du programme de Techniques de muséologie du Collège Montmorency. Leur travail de restauration, à la croisée de l'art et de la science, est également expliqué dans cette exposition qui permettra au public de mieux comprendre la taxidermie et sa valeur scientifique.

"Plonger" avec les baleines

L'expérience immersive Mégaceta nous plonge ensuite au cœur d'une expérience à la découverte des comportements du rorqual à bosse. À travers des projections réalistes grandeur nature et une ambiance sous-marine, on profite d'un point de vue inédit sur les baleines, tout en développant une plus grande sensibilité face à ces merveilleux animaux. Tomberez-vous sous leur charme ?

1 L'expression "espèce clé de voûte" désigne des espèces qui jouent un rôle crucial dans le maintien de la structure et de la santé d'un écosystème . Leur présence ou absence peut avoir des effets disproportionnés sur l'ensemble de l'écosystème.

L'expression "espèce clé de voûte" désigne . Leur présence ou absence peut avoir des effets disproportionnés sur l'ensemble de l'écosystème. On y présente 975 spécimens (80 patrimoniaux), dont 521 coquillages , 32 colibris tropicaux , de nombreux oiseaux de proies, tous les hiboux du Québec .

(80 patrimoniaux), dont , , de nombreux oiseaux de proies, . Elle intègre des pratiques d'écoconception, notamment par la conservation du patrimoine d'histoire naturelle, l'intégration de certains éléments de mobilier réutilisé et remis à neuf et de matériaux respectueux de l'environnement, parmi les nombreuses stratégies pour atténuer l'impact d'une exposition sur l'environnement.

La visite d'Une nature tissée serrée et Mégaceta sont incluses dans le billet du Biodôme

INFORMATION D'ACCÈS

Biodôme de Montréal, 4777, avenue Pierre-De Coubertin

Réduisez vos GES. Priorisez le transport en commun (métro Viau) et

le transport actif (pistes cyclables et stations Bixi à proximité).

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

