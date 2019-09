Deux nominations et deux renouvellements au Conseil jeunesse de Montréal

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif et responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse, est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal, de Mme Rime Diany et de M. Pentcho Tchomakov à titre de nouveaux membres, ainsi que de Mmes Alice Miquet et Anne Xuan-Lan Nguyen, pour un second mandat de trois ans à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal (CjM). Par ailleurs, le conseil municipal a souhaité souligner la contribution des membres sortants soit Mme Niamh Leonard et M. Omid Danesh Shahraki pour leur contribution.

« Toutes mes félicitations à Mme Rime Diany et à M. Pentcho Tchomakov pour leur nomination qui s'ajoutent à une équipe déjà forte et dévouée à représenter la jeunesse montréalaise! C'est également un plaisir de pouvoir compter à nouveau sur l'implication de Mmes Miquet et Nguyen. Je me réjouis de constater que l'engagement citoyen suscite autant d'intérêt au sein des jeunes de Montréal » a souligné la présidente du conseil municipal, Mme Cathy Wong.

« La Ville de Montréal est particulièrement choyée de pouvoir compter sur des jeunes aussi inspirants et engagés que le sont Mme Diany et M. Tchomakov », a déclaré Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif et responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse.

Nouveaux membres

Mme Rime Diany

Rime Diany étudie présentement au Baccalauréat international (BI) en sciences de la nature au Collège Jean-de-Brébeuf. Récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, celle-ci a un désir ardent de s'impliquer dans sa communauté et de faire une différence autour d'elle.

À l'École internationale de Montréal, elle était présidente du conseil étudiant et membre de plusieurs comités. Cette expérience lui a permis de développer son leadership et son sens de l'initiative. De plus, cette jeune femme s'engage au sein de la population plus âgée en faisant régulièrement du bénévolat au Centre d'hébergement St-Andrew. Elle a d'ailleurs participé au programme MISSIVE, un stage intensif combinant du bénévolat au sein du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et des séminaires éducatifs portant sur le système de santé. Puis, elle a aussi organisé une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds pour les Rohingyas dans le cadre du programme Quand la jeunesse parraine une personnalité publique, organisé par Oxfam-Québec.

Ayant grandi dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Rime Diany est fière d'être Montréalaise. En tant que membre du Conseil jeunesse de Montréal, elle s'engage à s'assurer que le bien-être, les valeurs et les préoccupations des jeunes soient écoutés et pris en compte. Ses principaux objectifs sont l'inclusion de tous les jeunes, peu importe leur situation socio-économique, et l'accès à l'éducation sous toutes ses formes.

M. Pentcho Tchomakov

Originaire de la Bulgarie, Pentcho Tchomakov est résident de Montréal depuis plus de 20 ans. Il poursuit présentement ses études à la maîtrise en génie informatique à l'École Polytechnique de Montréal, où il aborde notamment les sujets de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine.

Pentcho Tchomakov a toujours été impliqué au sein de sa communauté. Plus récemment, il a présidé le congrès annuel de la Fédération canadienne des étudiants en génie, rassemblant des étudiants provenant de 53 universités canadiennes, où les sujets de l'impact de la profession d'ingénieur sur la société et l'environnement ont été abordés. Il s'est également impliqué au sein de l'Association étudiante de génie de l'Université McGill pour laquelle il a notamment contribué à la refonte budgétaire, l'écriture de la constitution et la création d'un plan quinquennal.

Fortement passionné par la politique locale et tous les enjeux qui touchent sa ville d'accueil, il souhaite se pencher sur des sujets comme l'action citoyenne des jeunes, le transport et les services en commun et la planification de sa ville. Il croit qu'une meilleure planification à long terme saura mieux satisfaire les besoins des citoyen.es et de la jeunesse montréalaise.

Renouvellements de mandats

Mme Alice Miquet

C'est en poursuivant une maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal qu'Alice Miquet a commencé à réfléchir aux moyens d'améliorer la ville, que ce soit par des actions concrètes ou politiques. Sa recherche universitaire a porté sur les jeunes et les espaces publics à Hanoï au Vietnam, et avait pour but de faire entendre la voix des jeunes, souvent négligée dans les questions d'aménagement et de démocratie. Hyperactive, elle aime s'investir dans des projets variés, dont ceux de l'organisme Mémoire du Mile End. Elle travaille comme coordonnatrice d'un projet de revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans un quartier défavorisé de la Ville de Montréal.

Actuellement présidente du CjM, les enjeux d'urbanisme, de participation publique, mais aussi d'inclusion sociale et d'accessibilité universelle l'interpellent particulièrement.

Mme Anne Xuan-Lan Nguyen

Récipiendaire des médailles du Lieutenant-gouverneur et du Gouverneur général pour la jeunesse, Anne Xuan-Lan Nguyen est engagée à faire une différence dans la communauté. Monitrice bénévole au camp Plein Air à Plein Cœur depuis 2014, elle réalise peu à peu ses rêves en redonnant à sa communauté. Au secondaire et au cégep, elle a mené divers comités et équipes sportives, comme le journal étudiant, le flag-football et l'entrepreneuriat social. En 2017, elle a représenté les jeunes de son arrondissement en tant qu'ambassadrice de l'engagement dans le cadre du projet Jeunesse375Mtl. Aujourd'hui engagée dans une foule d'organisations, Anne Xuan-Lan entame ses études à la Faculté de médecine de l'Université McGill.

Ardente défenseuse des opportunités et des droits égaux pour tous, Anne Xuan-Lan prend activement part à la vie montréalaise. Par son implication au CjM, elle désire promouvoir l'engagement citoyen et communautaire des jeunes.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

