Deux mois de lock-out chez Béton Provincial - L'employeur enfreint l'interdiction d'utiliser des briseurs de grève

SAINT-EUSTACHE, QC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Alors que le lock-out imposé par Béton Provincial aux 25 travailleuses et travailleurs de l'usine de Saint-Eustache franchit le cap des deux mois, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton-CSN (Division Saint-Eustache) rend publiques les conclusions d'un rapport d'enquête du ministère du Travail qui constate que l'employeur aurait contrevenu à l'interdiction d'utiliser des briseurs de grève prévue au Code du travail.

Ce que l'enquête a révélé

Les enquêteurs ont mené une visite inopinée de l'usine dans la nuit du 15 juillet. Leur rapport conclut qu'un salarié de Béton Provincial rattaché à un autre établissement a effectué, à cinq reprises entre le 5 et le 16 juillet 2026, des tâches normalement réservées aux salarié-es en lock-out. Cette utilisation contrevient à l'article 109.1du Code du travail, qui interdit à un employeur de faire appel à un de ses employés pour remplir les fonctions de salarié-es en grève ou en lock-out. « Ce que nos membres soupçonnaient depuis des semaines vient d'être confirmé : Béton Provincial a fait travailler un briseur de grève dans notre usine, la nuit, pendant que nos membres sont maintenus à l'extérieur », déclare Yves Beaupré, secrétaire du syndicat.

Deux mois sans convention, et un dossier qui s'alourdit

Ce constat s'ajoute à la plainte déposée au Tribunal administratif du travail (TAT) pour une contravention à l'article 109.1 C.t., à la décision rendue le 28 juillet 2026 par le TAT, qui concluait déjà que Béton Provincial avait tenté de contourner le syndicat en s'adressant directement aux salarié-es avec une offre incomplète et trompeuse. « Deux constats et une plainte en l'espace de deux semaines, deux entorses à la loi : l'employeur multiplie les gestes déloyaux ! », affirme Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides-CSN.

Un appel clair à reprendre les négociations

La reprise immédiate des négociations est souhaitée. « Nous tendons la main à Béton Provincial pour reprendre les discussions dès maintenant. Chaque jour additionnel de lock-out prolonge inutilement les difficultés pour ces 25 travailleuses et travailleurs et leurs familles », déclare Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton-CSN (Division Saint-Eustache) représente les 25 opérateurs de bétonnières, mécaniciens et hommes de cour de l'usine de Saint-Eustache. Il est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et au Conseil central des Laurentides-CSN. Fondée en 1921, la CSN regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Valérie Gilker Létourneau, Service des communications de la CSN, 514 588-1654, [email protected]