Deux millionnaires recherchés…et un gagnant de 25 000 $ par année à vie qui devrait se hâter!

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Loto-Québec est à la recherche des personnes qui détiennent deux billets gagnants de 1 000 000 $ chacun, vendus dans Lanaudière et dans les Laurentides. De plus, une rente de 25 000 $ par année à vie gagnée à la Grande Vie est en attente d'être réclamée depuis l'automne dernier. Le compte à rebours est lancé : il ne reste qu'un mois au détenteur du précieux billet pour se manifester.

Le gros lot de 1 000 000 $ de la loterie Spécial de l'été est à réclamer depuis le tirage ayant eu lieu le 20 juin dernier. C'est dans un commerce de la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, que le billet gagnant a été acheté.

de la loterie Spécial de l'été est à réclamer depuis le tirage ayant eu lieu le 20 juin dernier. C'est dans un commerce de la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, que le billet gagnant a été acheté. Le billet gagnant d'un lot garanti de 1 000 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 4 janvier dernier a été vendu dans la MRC de Thérèse-de-Blainville, dans les Laurentides. Il reste environ deux mois au détenteur du billet pour réclamer son lot.

au tirage du Lotto 6/49 du 4 janvier dernier a été vendu dans la MRC de Thérèse-de-Blainville, dans les Laurentides. Il reste environ deux mois au détenteur du billet pour réclamer son lot. Dans Lanaudière, la Grande Vie a fait un gagnant de 25 000 $ par année à vie, qui est toujours recherché. Le billet était valide pour le tirage du 28 novembre 2024 et a été acheté dans la MRC D'Autray. La personne gagnante a encore un mois pour présenter son billet à Loto-Québec.

La population est invitée à vérifier ses billets de loterie. Rappelons qu'il est facile de le faire sur lotoquebec.com ainsi qu'avec l'application Loto-Québec, ou chez un détaillant. Les personnes qui détiennent les billets gagnants sont priées de communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec, au 1 866 611-5686.

En savoir plus sur les lots à réclamer

Les gagnants ont 365 jours suivant la date du tirage pour réclamer leur lot.

Loto-Québec informe les acheteurs de produits de loterie de tout lot de 100 000 $ ou plus qui est toujours à réclamer quelques semaines après le tirage.

Les lots non réclamés sont redistribués aux joueurs sous la forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

La liste des lots de 100 000 $ ou plus à réclamer se trouve également dans les informations pratiques de la section Loteries du site lotoquebec.com.

Lots à réclamer :

1 000 000 $ au Spécial de l'été Lieu où a été acheté le billet : MRC de Matawinie, Lanaudière Date du tirage : 20 juin 2025 Catégorie de lot : gros lot

Sélection gagnante : 968193 Date limite de réclamation : 20 juin 2026



1 000 000 $ au Lotto 6/49 Lieu où a été acheté le billet : MRC de Thérèse-de-Blainville, Laurentides Date du tirage : 4 janvier 2025 Catégorie de lot : lot garanti (boule blanche) Sélection gagnante : 66457230-01 Date limite de réclamation : 4 janvier 2026



25 000 $ par année à vie à la Grande Vie Lieu où a été acheté le billet : MRC D'Autray, Lanaudière Date du tirage : 28 novembre 2024 Catégorie de lot : lot secondaire Sélection gagnante : 02 09 29 36 38 Date limite de réclamation : 28 novembre 2025





À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis près de 1,8 milliard de dollars en lots à des gagnants de partout à travers le Québec. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5151 [email protected]

