OR - Greg Stewart, para-athlétisme, lancer du poids F46 hommes

OR - Aurélie Rivard, paranatation, 400 m libre S10 femmes

ARGENT - Brent Lakatos, para-athlétisme, 100 m T53 hommes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 3

Argent : 8

Bronze : 5

Total : 16

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Para-athlétisme

Le Canada a obtenu deux médailles en para-athlétisme au terme d'une journée des plus enlevantes.

Greg Stewart a commencé la journée du bon pied avec un nouveau record paralympique au lancer du poids F46 hommes qui lui a valu la deuxième médaille d'or du Canada à Tokyo, et son premier podium paralympique. Le médaillé d'argent des Championnats du monde de 2019 a eu le dessus sur le champion du monde en titre et détenteur du record du monde, l'Américain Joshua Cinnamo qui a dû se contenter de la médaille de bronze, et le champion des Jeux de Londres 2012, Nikita Prokhorov du Comité paralympique russe.

« Je n'arrive pas encore à le décrire. Les mots me manquent. C'est une super expérience. Je pense que je vais le réaliser quand je parlerai à ma famille, ma copine et mes parents, et que je reviendrai au village pour passer du temps avec le reste de l'équipe. Je me suis dit de m'amuser. En fin de compte, c'est le plus important. Le reste s'est fait tout seul », raconte l'athlète.

Son premier lancer de 16,75 mètres a placé la barre très haute pour les autres athlètes qui, en six rondes, n'ont jamais réussi à mettre son record en danger. Le lanceur suivait les conseils de son entraîneur, le médaillé de bronze au lancer du poids des Jeux olympiques de 2008, Dylan Armstrong.

« Je ne savais même pas quelle distance mon premier lancer a atteinte. Je l'ai laissé se faire. Dylan dit toujours de lancer le plus fort et le plus loin au premier essai, et de laisser les autres se débrouiller avec ça. »

La légende de la course en fauteuil roulant Brent Lakatos a passé le cap des dix médailles pour ses cinquièmes Jeux paralympiques. Il a conclu le 100 m T53 en 14.53 secondes, mais le Thaïlandais Pongsakorn Paeyo l'a empêché de défendre son titre de Rio 2016 avec une poussée fulgurante dans les 50 derniers mètres qui lui a permis d'abaisser le record paralympique à 14.20. Brent Lakatos en était le titulaire jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de la troisième médaille d'argent du Canadien à Tokyo.

« J'ai réussi un bon temps. C'est celui auquel je peux m'attendre en ce moment. Comme je me concentre sur les épreuves de fond, je n'ai pas mis autant d'énergie sur le 100 mètres que par les années passées. Ce n'est pas exceptionnel, mais je suis satisfait de mon temps. Le monde a accéléré et ce n'est plus suffisant pour la médaille d'or », constate-t-il.

Charlotte Bolton (Tillsonburg, Ont.), la benjamine de l'équipe canadienne de para-athlétisme, s'est classée au sixième rang du lancer du disque F41 femmes. C'est une deuxième sixième place pour l'athlète de dix-huit ans qui a obtenu le même résultat au lancer du poids. Dans la foulée, elle inscrit le nouveau record nord-américain avec un lancer de 27.72 mètres.

Paranatation

La grande nageuse Aurélie Rivard n'a fait qu'une bouchée de son propre record du monde en arrachant la médaille d'or du 400 m libre S10 femmes. En touchant le mur en 4:24.08, et en retranchant plus de cinq secondes à son chronomètre de 2018 à Cairns, elle a obtenu sa deuxième médaille d'or et sa quatrième des Jeux (deux d'or et deux de bronze). Elle est montée sur le podium des Jeux paralympiques neuf fois depuis le début de sa carrière.

« Ma course s'est super bien passée. Mon but était de me concentrer sur les aspects techniques comme j'ai fait au 100 m libre. Quand j'ai remarqué que j'avais de l'avance sur les autres filles, je me suis concentrée sur la ligne noire au fond de la piscine et sur finir la course le plus vite possible pour voir si j'étais capable d'améliorer le record du monde. Je suis vraiment contente de l'avoir fait et d'avoir gagné la médaille d'or », dit l'athlète.

Deux autres nageurs ont pris part aux finales : Alec Elliot (Kitchener, Ont.) qui a terminé au cinquième rang du 400 m libre S10 hommes, et Morgan Bird (Calgary, Alb.) au sixième rang du 50 m libre S8 femmes.

Le parcours de Abi Tripp (Kingston, Ont.) et de Katarina Roxon (Kippens, T.-N.-L.) s'est arrêté en qualification dans l'avant-midi.

Volleyball assis

Le Canada terminera officiellement les Jeux de Tokyo 2020 avec le meilleur résultat de son histoire en volleyball assis. Grâce à un blanchissage de 3-0 aux dépens du Japon mercredi, les Canadiennes terminent le tour préliminaire avec une fiche de 2-1 qui leur donne la deuxième place du groupe A, une place en demi-finales et une chance de monter sur le podium. Lors des Jeux de Rio 2016, le Canada a terminé au septième rang. C'était la première fois que le pays se qualifiait pour les Jeux paralympiques en volleyball assis. L'équipe affronte la Chine en demi-finales vendredi.

« Accéder aux demi-finales des Jeux paralympiques est un rêve qui remonte à Rio 2016, quand nous avons terminé en septième place », raconte la capitaine Danielle Ellis (White Rock, C.-B.). L'équipe au complet a travaillé fort pendant cinq ans, et nous avons réussi. Je crois en chacune des joueuses, je sais tous les efforts qu'elles ont mis pour participer aux Jeux paralympiques, et je suis fière d'être assise avec elles sur le terrain. Nous sommes là, et nous sommes prêtes à être la meilleure version de nous-mêmes. Un match à la fois! »

Basketball en fauteuil roulant

C'est une équipe canadienne déterminée qui a affronté les Britanniques, les champions du monde en titre, en quart de finale du tournoi de basketball en fauteuil roulant. Les Canadiens se sont finalement inclinés 66-52. Les deux équipes ont été nez à nez pendant toute la première demie de la rencontre, et les Canadiens se sont donné dix points d'avance en troisième période dans la première véritable poussée du match. La Grande-Bretagne n'a pas tardé à mettre fin aux ardeurs des Canadiens en quatrième période en marquant 24 points, contre 9 pour ces derniers, pendant les dix dernières minutes de jeu.

Patrick Anderson (Fergus, Ont.) a été le meilleur joueur de l'unifolié avec 22 points et 17 rebonds. Les Britanniques, médaillés paralympiques de bronze en titre, s'en vont en demi-finales, tandis que les Canadiens disputeront un match de classement pour la septième place contre l'Allemagne vendredi.

« Ce n'est pas facile de clore un match contre la Grande-Bretagne. Nous dominions le match. Mais, je suis fier des gars, fier des améliorations, fier de la façon dont nous avons joué », a affirmé l'entraîneur en chef Matteo Feriani. « Je suis fier parce que nous nous sommes battus, jusqu'à la fin. Nous y étions. Nous avons lutté jusqu'à la fin. Nous leur avons rendu leur victoire très difficile. »

Paracyclisme

Joey Desjardins (Hawkesbury, Ont.) a terminé huitième de la course sur route H3 hommes. C'est le meilleur résultat canadien de la journée en paracyclisme. Lors de la même course, le médaillé de bronze des Jeux de 2016 à Rio, Charles Moreau (Victoriaville, Qc), a pris le dixième rang et Alex Hyndman (Morpeth, Ont.), le onzième rang.

Paratir

Doug Blessin (Port Coquitlam, C.-B.) et Lyne Tremblay (Magog, Qc) étaient de retour au champ de tir pour le deuxième jour des compétitions de paratir des Jeux. À l'issue d'une épreuve relevée, Doug Blessin s'est classé en 33e place de l'épreuve de carabine à air comprimé en position couchée, et Lyne Tremblay, en 36e place.

TOUS LES RÉSULTATS

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 1er septembre.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020, dont la biographie des athlètes, des citations, des photos et les moments forts en vidéo se trouvent sur Paralympic.ca/tokyo-2020-media.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroulent du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

[LIEN] LISTE DES CONTACTS POUR LES MÉDIAS POUR CHACUN DES SPORTS

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question. Nicole Watts, Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700

Liens connexes

http://paralympic.ca/