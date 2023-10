Catherine Roche , chef du marketing, reconnue dans la catégorie Cadres supérieures

Jamie Doolittle , chef, Services bancaires aux entreprises, région Centre, reconnue dans la catégorie Leaders émergentes

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Deux dirigeantes de BMO figurent parmi les lauréates des prix Top 100 des Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives (Women's Executive Network ou WXN) : Catherine Roche, chef du marketing, et Jamie Doolittle, chef, Services bancaires aux entreprises, région Centre.

Mme Roche a été nommée dans la catégorie Cadres supérieures, qui reconnaît les femmes qui illustrent ce que signifie être un grand leader, bâtir la confiance et défendre les autres.

Catherine Roche, chef du marketing, BMO et Jamie Doolittle, chef, Services bancaires aux entreprises, région Centre, BMO. (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

En tant que chef du marketing, Mme Roche est chargée de créer et d'amplifier la stratégie de marketing de BMO et d'accroître la reconnaissance de la marque dans tous les secteurs d'activité. Elle supervise la stratégie de marque, la publicité, le développement créatif, la planification des médias, l'analyse marketing, les données sur les clients, la mesure du rendement et de la fidélité, les événements d'entreprise, les commandites, les médias sociaux et la gestion des agences partenaires.

« Le leadership visionnaire de Catherine a contribué à la croissance et à la fidélisation de la clientèle à l'échelle mondiale, aidant les clients de BMO de tous les secteurs d'activité à améliorer leurs finances, a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent, culture et marque, BMO. Elle est un modèle pour les leaders en devenir désireux de réaliser leurs ambitions professionnelles au sein d'une organisation qui s'est engagée à susciter des changements positifs et des progrès pour une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. »

Depuis qu'elle s'est jointe à BMO en 2016, d'abord à titre de chef de la stratégie, Mme Roche s'est concentrée sur l'intégration d'une approche centrée sur le client dans tous les éléments du programme de croissance de la Banque. Elle a codirigé l'élaboration et le lancement de la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, qui relie directement les stratégies commerciales de la Banque à ses engagements en matière d'inclusion, de durabilité et de prospérité économique.

Mme Roche défend la vitalité communautaire avec passion. En plus de son rôle de vice-présidente de l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview, elle a siégé aux conseils d'administration de Futurpreneur Canada, de l'initiative LEAP du Pecaut Center for Social Impact et de Toronto Global. Elle a été reconnue parmi les 100 Canadiennes les plus puissantes en 2018 et nommée directrice du marketing de l'année par le magazine Strategy Online en 2021.

Jamie Doolittle a été nommée dans la catégorie Leaders émergentes, qui reconnaît les femmes accomplies de moins de 40 ans qui ont été ciblées pour des postes de direction successifs au sein de leur organisation et qui ont une passion avérée pour l'apprentissage et l'innovation.

Dans son rôle actuel de chef des Services bancaires aux entreprises, région Centre, Mme Doolittle dirige une équipe de professionnels bancaires compétents qui donnent aux entrepreneurs du centre de l'Ontario les moyens d'améliorer leurs finances. Elle est responsable des décisions opérationnelles clés et des stratégies tactiques pour accélérer la croissance de la clientèle à l'échelle régionale et nationale. Tout au long de sa carrière, elle a offert une expérience client cohérente et de classe mondiale, ancrée dans la raison d'être de BMO.

« Jamie est une fervente partisane de la progression des entrepreneurs et des femmes dans le monde des affaires, et son parcours professionnel illustre bien l'esprit de ce prix, a commenté Erminia Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO. Le leadership de Jamie a permis de cultiver une culture et une équipe très performantes, permettant à nos Services bancaires aux entreprises d'accroître e d'améliorer la fidélisation de la clientèle. Elle inspire et habilite les autres à travailler à une culture d'innovation, d'inclusion et d'excellence. »

Mme Doolittle défend la communauté des affaires avec ardeur. Elle siège au conseil d'administration et à de nombreux comités de la Chambre de commerce de l'Ontario. Elle est une activatrice pour Coralus, où elle soutient les femmes par une générosité radicale et consacre beaucoup de temps à établir des liens avec des femmes entrepreneures à la recherche de soutien et de conseils. Elle est l'une des leaders du programme et de la compétition d'entrepreneuriat Déployer mes ailes de BMO, une initiative menée en collaboration avec le collège Humber qui fourni du mentorat aux étudiants et aux anciens élèves. Ambassadrice enthousiaste et dévouée de la santé mentale des jeunes depuis plusieurs années, elle s'est faite la championne des campagnes de collecte de fonds pour Jeunesse, J'écoute et de la campagne BMO Générosité.

Lancés en 2003, les prix Top 100 soulignent les réalisations exceptionnelles des dirigeantes les plus influentes du Canada ainsi que leurs organisations et réseaux. Les prix mettent à l'honneur les femmes talentueuses des secteurs privé, public et des organismes sans but lucratif, et motivent la génération actuelle et la suivante à repousser les limites du possible. Les lauréates sont sélectionnées par le Conseil canadien de la diversité du WXN.

BMO s'engage à soutenir l'avancement des femmes, tant à la Banque qu'ailleurs :

en 2016, BMO a créé les programmes BMO pour Elles (CAN) et Women in Business (US) (en anglais) qui favorisent la parité entre les sexes pour les clients de la Banque, à soutenir la croissance des entreprises appartenant à des femmes et à donner aux femmes les moyens d'avoir confiance en leurs finances et en leur avenir financier;

en 2018, BMO a fait équipe avec 1871, un centre d'innovation mondial basé à Chicago regroupant des fondateurs, des dirigeants, des innovateurs, des investisseurs et des partisans de jeunes entreprises technologiques, pour créer le programme WMN•FINtech (en anglais). Depuis sa création, plus de 15 pour cent de toutes les femmes fondatrices d'entreprises de technologies financières en Amérique du Nord sont issues de cette initiative;

regroupant des fondateurs, des dirigeants, des innovateurs, des investisseurs et des partisans de jeunes entreprises technologiques, pour créer le programme WMN•FINtech (en anglais). Depuis sa création, plus de 15 pour cent de toutes les femmes fondatrices d'entreprises de technologies financières en Amérique du Nord sont issues de cette initiative; en 2020, pour soutenir les femmes entrepreneures pendant la pandémie, BMO pour les femmes a lancé le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes. Au cours des trois dernières années, ce programme a permis à 56 propriétaires d'entreprise en Amérique du Nord de recevoir plus d'un demi-million de dollars en bourses;

recevoir plus d'un demi-million de dollars en bourses; en 2022, BMO a soutenu plus de 130 000 femmes entrepreneures à travers le Canada et a réengagé 5 milliards de dollars de capital sur cinq ans dans des entreprises canadiennes détenues par des femmes;

et a réengagé 5 milliards de dollars de capital sur cinq ans dans des entreprises canadiennes détenues par des femmes; en 2023, une stratégie de promotion a commencé à mettre en relation les femmes propriétaires d'entreprise avec des conseillers en services bancaires aux entreprises et aux grandes entreprises spécifiques à la région formés et dédiés au soutien des clientes.

Pour plus d'informations sur les Canadiennes les plus influentes du WXN, veuillez consulter https://wxnetwork.com/page/2023Top100AwardWinners (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327