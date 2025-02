GreenShield et SE Santé établissent une nouvelle norme avec le premier régime en son genre pour les proches aidants et proches aidantes qui travaillent au Canada

TORONTO, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'engagement continu de GreenShield à concevoir des solutions novatrices qui soutiennent l'équité en santé au Canada, l'entreprise nationale d'assurance et de soins de santé sans but lucratif s'est associée à Saint Elizabeth Health Care (SE Santé), une autre entreprise sociale sans but lucratif de premier plan, pour lancer un régime sans précédent offrant des protections et des soins complets aux proches aidants et proches aidantes qui occupent un emploi ainsi qu'à leurs personnes à charge.

Plus de six millions de personnes occupant un emploi au Canada, dont la plupart sont des femmes, sont confrontées à un défi de taille : concilier leurs responsabilités professionnelles avec celles, énormes, que représente la prise en charge de parents ou de proches vieillissants. La pression est réelle - 44 % des proches aidants et proches aidantes manquent en moyenne huit jours de travail par année, et 26 % doivent prendre des congés pour s'acquitter de leurs tâches. Ce fardeau croissant n'a pas seulement des répercussions sur les familles, mais sur les entreprises également, avec une perte de productivité estimée à 1,4 milliard de dollars par année. De plus, près d'un quart des proches aidants et proches aidantes déclarent souffrir de troubles de l'humeur, d'anxiété ou de stress post-traumatique, ce qui représente une fréquence deux fois plus élevée que celle des personnes dont ils s'occupent.

Pour s'attaquer à ce problème, GreenShield et SE Santé s'associent pour concevoir, développer, tester et mettre à l'échelle une variété de programmes intégrés, y compris un régime d'assurance collective évolutif qui offre aux membres du personnel l'accès à des préposés et préposées aux services de soutien à la personne titulaires d'un certificat pour s'occuper de leurs parents ou de leurs grands-parents à charge. Offert dans le cadre d'un programme pilote pour le personnel de SE Santé - dont 80 % sont des femmes, 60 % sont issus de communautés en quête d'équité, et 55 % sont des « aidant à double tâche » qui concilient leur rôle de soignant avec leurs responsabilités de proches aidants ou proches aidantes à domicile - le régime est conçu pour aider à prévenir et à atténuer l'épuisement des personnes soignantes, faisant ainsi progresser l'équité en santé et l'inclusion dans le monde du travail.

« Bon nombre de Canadiens et de Canadiennes s'efforcent de trouver un équilibre entre les responsabilités professionnelles et les fardeaux émotionnel et financier que représente la prestation de soins », déclare Zahid Salman, président et chef de direction de GreenShield. « Ce partenariat unique réunit deux entreprises sociales animées du même esprit et de la même volonté, afin de parvenir à de nouvelles solutions innovantes en matière de santé et de faire progresser la mission de GreenShield, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. Nous nous engageons à donner aux proches aidants et proches aidantes les moyens d'agir en améliorant l'accès à des services d'assurance et de soins de santé pratiques et intégrés ».

En tant que premier fournisseur-payeur au Canada, GreenShield intègre l'assurance, l'administration des régimes d'assurance collective et le paiement des réclamations (en tant que payeur) avec des services de santé tels que le soutien à la santé mentale, la télémédecine, les soins pharmaceutiques et la prise en charge des maladies chroniques (en tant que fournisseur). Grâce à GreenShield+, sa plateforme intégrée d'assurance et de soins de santé à la fine pointe du marché, des milliers d'employés et d'employées de SE Santé pourront facilement accéder à leurs protections, prendre contact avec des fournisseurs de soins de santé et se faire rembourser leurs réclamations, à partir d'un seul et même endroit.

« Il s'agit d'un investissement direct dans notre personnel, qui est véritablement le cœur de notre organisation », déclare John Yip, président-directeur général de SE Santé. « Partageant le même engagement que GreenShield à améliorer la santé des Canadiens et Canadiennes, nous nous réjouissons de continuer à développer et à tester conjointement de nouvelles solutions créatives en matière de santé ».

En tant qu'organisation sans but lucratif, GreenShield fonctionne sans actionnaires, ce qui lui permet de prioriser les résultats en santé et de réinvestir ses bénéfices excédentaires pour soutenir directement la santé et le bien-être des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de l'année, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels et de prise en charge des maladies chroniques. Dans le cadre de sa mission sociale, GreenShield collaborera avec SE Santé dans les mois à venir pour mettre au point des solutions de santé mentale inclusives afin de lutter contre l'épuisement des proches aidants et proches aidantes au sein des communautés en quête d'équité.

À propos de GreenShield :

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Nous sommes une entreprise sans but lucratif, donc sans actionnaires : nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien de communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

À propos de SE Santé :

SE - Soins de santé SE Santé est une entreprise sociale à but non lucratif qui partage ses connaissances, fournit les meilleurs soins et aide chaque client et cliente à atteindre ses objectifs les plus significatifs en matière de santé et de bien-être. Depuis 1908, SE Santé travaille avec détermination pour apporter l'espoir et le bonheur, et influencer à jamais la façon dont les gens vivent et vieillissent à la maison. Aujourd'hui, l'équipe de SE Santé dispense des soins dans un nombre d'endroits plus élevé et de façon beaucoup plus diversifiée que jamais auparavant, simplifiant l'accès aux soins de santé pour plus de 25 000 Canadiens et Canadiennes chaque jour. Nos quelque 8 000 employés et employées travaillent en étroite collaboration avec notre clientèle et leurs familles, ainsi qu'avec les hôpitaux, les systèmes de santé provinciaux et le secteur privé pour assurer plus de neuf millions de visites et d'interactions en matière de soins de santé chaque année.

La grande famille SE comprend un centre de recherche spécialisé, un établissement d'enseignement dans le domaine de la santé, un programme pour les Premières nations, les Inuits et les Métis, des laboratoires sur le vieillissement et Global SE. En collaboration avec la Fondation Saint Elizabeth et divers partenaires, nous avons facilité la mise en œuvre de solutions transformatrices en matière de vieillissement, d'éducation, de santé autochtone et de soins de fin de vie. S'appuyant sur ses antécédents en matière de croissance et d'innovation, SE Santé investit actuellement dans des modèles révolutionnaires qui ont une incidence évolutive sur les soins fondés sur la valeur et sur l'avenir du travail. Nous avons l'honneur de figurer parmi les Cultures d'entreprise les plus admirées du Canada™ 2024 et d'être trois fois récipiendaires de l'Ordre d'excellence du Canada.

Pour les demandes de renseignements des médias ou pour de plus amples informations, veuillez contacter : Sarah Mortimer, Communications d'entreprise, GreenShield, [email protected], 647 221-9037; Sarah Quadri, Communications d'entreprise, SE Santé, 647 612-7145, [email protected]