VALCOURT, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Can-Am, une marque de BRP (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO), et son équipe de coureurs d'usine ont prouvé une fois de plus qu'elles étaient une force dans les courses de véhicules côte-à-côte lors du Ultra 4 King of the Hammers 2024 à Johnson Valley en Californie. Kyle Chaney a remporté de façon convaincante le championnat UTV Hammers et la classe UTV Pro Mod au volant de son tout nouveau Can-Am Maverick R, en se qualifiant le plus rapidement et en menant la course de fil en aiguille. Cette victoire marque la quatrième victoire de Chaney au classement général et la cinquième année consécutive où Can-Am mène la course. Phil Blurton l'a suivi de près, pilotant son Can-Am Maverick X3 jusqu'à la deuxième place dans la classe UTV Pro Mod, tout en terminant troisième au classement général UTV. Paul Wolff a remporté la troisième place dans la classe Open UTV et la neuvième place au classement général UTV.

La course de 170 miles couvre ce que beaucoup considèrent comme le terrain rocheux et désertique le plus rude et le plus technique au monde. Elle est la course d'une journée la plus difficile de l'année. Les coureurs de l'équipe d'usine Can-Am ont participé aux classes UTV Pro Mod et UTV Pro Open pour démontrer la capacité et la polyvalence de la nouvelle plateforme Maverick R et de la plateforme légendaire Maverick X3, chacun prouvant ses prouesses de course sur le parcours.

« Nous sommes très fiers de voir ce que Kyle Chaney a réussi à accomplir avec le tout nouveau Can-Am Maverick R. Nos équipes ont passé des heures à développer ce que nous croyons être le véhicule côte-à-côte le plus efficace et le plus performant au monde. Aussi, de voir le Maverick R surpasser des véhicules d'une cylindrée deux fois supérieure est très valorisant et témoigne de la validité de nos efforts », a déclaré Thomas Uhr, chef de la direction technologique chez BRP. « Nous sommes également très impressionnés par ce que Phil Blurton et Paul Wolff ont réussi à accomplir avec leur Maverick X3, ils incarnent l'esprit d'aventure et de passion de notre marque. »

La course de qualification était chargée d'action, fidèle à sa réputation de créer des moments viraux, avec un parcours en boucle difficile qui incluait la célèbre section « Backdoor ». Chaney lui-même a « brisé l'Internet » avec sa meilleure course de qualification, la vidéo de lui sautant une grande partie de la descente ayant accumulé près de 5 millions de vues à ce jour sur les réseaux sociaux. Chaney était le meilleur qualifié, suivi de Phil Blurton en cinquième position et de Paul Wolff en 97ème position, ce qui a permis de déterminer l'ordre de départ de la course.

« Cette année a été un véritable défi. Nous savions que la pression était élevée lorsque nous avons pris la décision tardive de conduire le nouveau Maverick R. Je suis fier de montrer à tout le monde ce dont le Maverick R est capable et de le faire monter sur la plus haute marche du podium, même avec deux pneus crevés au deuxième tour », a déclaré Kyle Chaney, de l'équipe d'usine de Can-Am. « C'était aussi cool de voir Phil Blurton, dans le Maverick X3 qui a fait ses preuves, terminer sur le podium juste derrière moi. »

Chaney a pris la tête dès la ligne de départ et a commencé à prendre de la distance. Paul Wolff partait 97e sur la ligne, mais il n'a jamais abandonné et s'est battu avec acharnement tout au long de la course. La bataille derrière Chaney s'est rapidement intensifiée, avec Phil Blurton qui s'est rapidement frayé un chemin vers l'avant au cours du premier tour, se hissant jusqu'à la troisième place alors que la pluie commençait à tomber et qu'il rentrait aux postes de ravitaillement.

La conduite méthodique de Chaney lui a permis de créer un écart considérable sur le terrain au début du deuxième tour. La précision de la conduite de Blurton et sa gestion de la course lui ont permis d'effectuer l'un des arrêts aux postes de ravitaillement les plus rapides du premier tour, ce qui l'a aidé à gagner du temps sur le peloton. Wolff a réalisé une démonstration de dépassement tout au long de la course, dépassant plus de 80 véhicules au cours de la journée pour se frayer un chemin jusqu'à la tête de la course.

Après avoir géré sa course de manière stratégique, Chaney a remporté son quatrième King of the Hammers UTV Championship, décrochant la victoire au classement général UTV et dans la classe UTV Pro Mod, devançant le reste du peloton de près de six minutes, même avec deux pneus crevés. Blurton a terminé deuxième dans la classe UTV Pro Mod, tout en obtenant la troisième place au classement général UTV, malgré les difficultés qu'il a rencontrées tout au long de la course avec des concurrents plus lents devant lui. En prenant la troisième place dans la catégorie Open UTV face à des concurrents ayant une cylindrée deux fois supérieure à celle du Maverick X3 de Woff, sa performance a été vraiment époustouflante.

Classement général UTV:

1. Kyle Chaney , 3:57:28 - UTV Pro Mod

3. Phil Blurton , 4:05:57 - UTV Pro Mod

9. Paul Wolff , 4:38:50 - Open UTV

1. Kyle Chaney , 3:57:28

2. Phil Blurton , 4:05:57

1. , 3:57:28 2. , 4:05:57 Open UTV Class

3. Paul Wolff , 4:38:50

Les coureurs de l'équipe d'usine Can-Am seront de nouveau en action lors du championnat San Felipe 250 2024, le samedi 23 mars 2024.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des véhicules Can-Am Off-Road, visitez le site https://can-am.brp.com/off-road .

