TORONTO, le 8 févr. 2022 /CNW/ - L'histoire de deux frères et athlètes paralympiques canadiens sera reconnue mondialement lorsque Toyota reviendra au Super Bowl avec une annonce de 60 secondes. L'annonce de Toyota, intitulée « Frères », est un message inspirant de détermination qui met en lumière le pouvoir du sport et met en vedette deux frères : Brian McKeever (athlète mondial et canadien de l'Équipe Toyota, et paralympien d'hiver le plus décoré du Canada) et Robin McKeever (athlète olympique en ski de fond, et guide et entraîneur paralympique en ski paranordique).

« Frères » amène les téléspectateurs à suivre le parcours de ces deux frères, depuis leur maison d'enfance à Calgary, en Alberta, où ils développent une passion pour le ski de fond, jusqu'à la perte de la vision centrale de Brian à l'âge de 19 ans en raison de la dégénérescence maculaire de Stargardt. Bien qu'ils vivent avec une maladie oculaire dégénérative incurable, Brian et son frère Robin continuent de s'entraîner ensemble, ce qui amène Robin à participer aux Jeux olympiques d'hiver et les deux frères à participer aux Jeux paralympiques d'hiver, Robin servant de guide à Brian.

« Il y a un pouvoir émotionnel incroyable lorsque nous pouvons nous identifier à des histoires qui sont proches de nous, et c'est particulièrement le cas avec nos athlètes canadiens Brian et Robin. Ces frères n'ont pas seulement conquis nos cœurs grâce à leurs années d'exploits paralympiques, mais leur histoire est une histoire incroyable de résilience, de détermination et de travail d'équipe », affirme Cyril Dimitris, vice-président des ventes et du marketing chez Toyota Canada. « Cela nous rappelle que notre capacité à vaincre chaque jour de petites difficultés qui semblent insurmontables nous aide à réaliser même nos plus grands rêves. Nous sommes honorés de présenter nos incroyables athlètes d'Équipe Toyota dans cette annonce, et nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite dans leurs compétitions. »

L'annonce de 60 secondes commence avec Robin apprenant à Brian comment skier à un jeune âge. Les frères (interprétés par des acteurs) sont ensuite montrés en train d'admirer une course de ski de fond à la télévision, puis on passe à Brian adolescent qui essaie de suivre Robin en descendant une colline du quartier à vélo. La caméra passe ensuite à une radiographie en gros plan de l'œil de Brian, montrant le moment où il a reçu son diagnostic et appris qu'il avait la maladie de Stargardt. L'annonce se poursuit avec Robin qui encourage son frère et qui le guide vocalement, avec des bribes entrelacées décrivant différents moments de leurs séances d'entraînement. Elle se termine par une scène où l'on voit les frères McKeever franchir la ligne d'arrivée et remporter l'or paralympique avec le message édifiant suivant : « Après que Brian a perdu la vue, les frères McKeever ont remporté 10 médailles paralympiques. Ensemble. »

« J'espère que mon histoire inspirera les téléspectateurs à réaliser leur impossible, quel qu'il soit », a déclaré Brian McKeever. « J'ai appris de première main que tout est possible avec de la persévérance et le soutien d'un frère comme Robin. »

L'annonce « Frères » sera diffusée pendant la première pause publicitaire du Super Bowl le 13 février 2022 (sur NBC aux États-Unis et sur le réseau CTV au Canada). Elle a été créée par Saatchi & Saatchi, l'agence attitrée de Toyota, en partenariat avec Dentsu, et réalisée par Seb Edwards.

En 2018, une autre paralympienne canadienne, Lauren Woolstencroft, a été la vedette d'une annonce mondiale de Toyota intitulée « De bonnes chances ». C'était la première fois qu'une marque automobile ne présentait pas un véhicule dans une annonce diffusée pendant le Super Bowl.

Cliquez ici pour voir l'annonce de 60 secondes « Frères ». Pour voir des images et le générique, veuillez cliquer ici.

À propos des partenariats paralympique et olympique de Toyota

En 2015, Toyota est devenue le partenaire mobilité mondial officiel du Comité international olympique et du Comité international paralympique. Pour Toyota, la mobilité va bien au-delà des véhicules. Notre vision consiste à réduire les obstacles et à favoriser une société plus inclusive, et cette philosophie est le fondement de notre transformation d'un constructeur automobile à une entreprise de mobilité. Avec la liberté de mouvement, tout devient possible. Toyota Canada est en outre devenue le partenaire mobilité officiel des Comités olympique et paralympique canadiens en 2015, et l'engagement de l'entreprise en faveur du sport et de la mobilité s'étend à des organisations sportives nationales, y compris Canada Snowboard, Canada Soccer, Freestyle Canada, Basketball en fauteuil roulant Canada et Canada Basketball. Par ailleurs, 15 athlètes canadiens représentent l'Équipe Toyota.

