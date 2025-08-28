Deux expositions puissantes sur la résistance à découvrir dans le cadre du Festival LatinArte

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Festival LatinArte, les maisons de la culture de l'arrondissement vous convient à deux expositions engagées qui explorent la résistance sous différentes formes artistiques et culturelles : Le soin en résistance à la maison de la culture de Parc-Extension et L'être en résistance à la maison de la culture Claude-Léveillée, sous le commissariat de Claudia Arana. Ces expositions réunissent des artistes latino-américaines et latino-américains aux pratiques riches et variées, qui interrogent les notions de soin, de mémoire, de corps et d'identité à travers des regards ancrés dans l'histoire, la culture et l'expérience personnelle.

« Ces expositions nous invitent à réfléchir à la puissance du geste artistique comme forme de résistance et de résilience. Elles témoignent de la richesse des voix latino-américaines et de leur contribution essentielle à notre tissu culturel. Elles nous permettent aussi de mieux comprendre des réalités souvent méconnues et de renforcer le dialogue entre les cultures. Je suis fière de voir nos deux maisons de la culture s'unir pour créer un lien entre leurs expositions, renforçant ainsi la portée de ce dialogue artistique et interculturel », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Le soin en résistance

Maison de la culture de Parc-Extension

Du 3 septembre au 26 octobre 2025

Estela López Solís, Giorgia Volpe et Malena Szlam

Cette exposition propose une réflexion sur le soin comme acte de résistance. À travers des œuvres en installation, vidéo et performance, les artistes abordent le territoire comme lieu de mémoire, de guérison et de transformation. Le soin devient ici un geste politique, un espace de réappropriation et de résilience.

Vernissage : jeudi 11 septembre, de 17h30 à 19h

Visite guidée grand public : samedi 25 octobre, de 13h30 à 14h30

L'être en résistance

Maison de la culture Claude-Léveillée

Du 10 septembre au 2 novembre 2025

Helio Eudoro, Michelle Peraza et Santiago Tamayo Soler

À travers des sculptures textiles, installations vidéo, peintures et œuvres en argile, cette exposition explore la résistance comme manière d'habiter le monde. Les artistes convoquent des traditions queers et folkloriques, des cosmologies transformatrices et des stratégies contre-archivistiques pour réinvestir l'espace par la présence et l'incarnation.

Vernissage : jeudi 25 septembre, de 17h30 à 19h

Visite guidée grand public : samedi 4 octobre, de 13h30 à 14h30

Aucune inscription n'est requise pour visiter les expositions. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]