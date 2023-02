Deux étudiantes en création numérique exposeront à la Nuit Blanche à Montréal

ROUYN-NORANDA, QC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - L'installation numérique immersive Pandore, créée par Jeanne Lebigre et Fanny Joseph, finissantes à la maîtrise en création numérique à l'UQAT, sera présentée le 25 février prochain dans le cadre du vingtième anniversaire de la Nuit Blanche à Montréal du Festival Montréal en Lumière, un évènement qui célèbre les arts sous différentes formes et qui se déploie dans l'espace urbain de la métropole ainsi qu'au sein de nombreux musées et autres espaces de diffusion artistique.

Profondément interpellées par la crise climatique, les deux finissantes souhaitaient réaliser une création unique liée à cette problématique. Pandore a ainsi été développée tout au long de leur parcours à la maîtrise en création numérique. Cette installation met en scène plusieurs médiums allant du dispositif technologique interactif aux écrans cathodiques en passant par une projection et une expérience sonore et immersive. Pandore propose à la fois une réflexion sur les enjeux reliés à la crise climatique ainsi qu'aux problèmes insidieux de la désinformation.

Le projet Pandore est accueilli pour l'occasion dans les espaces de l'Atelier de chronotopies urbaines de l'UQAM, un centre de recherche dédié à la documentation et à la diffusion des cultures populaires et ses ramifications dans la ville. La présentation de Pandore dans le cadre de ce grand évènement culturel s'inscrit dans la volonté de l'Unité d'enseignement et de recherche en création et nouveaux médias de faire rayonner hors de ses murs le talent et la créativité de sa communauté étudiante.

« Pandore, dans la mythologie grecque, c'est celle qui n'a pas écouté les avertissements et qui a déchaîné sur la Terre tous les maux de l'humanité, comme l'être humain qui a déclenché la crise écologique malgré les avertissements répétitifs de la communauté scientifique. La création numérique nous permet ici de combiner la technique, la science et la poésie, de manière à créer une expérience capable de marquer les esprits et de susciter l'engagement », explique l'étudiante Jeanne Lebigre. Rappelons qu'une première version de Pandore avait été présentée en avril dernier au Musée d'Art de Rouyn-Noranda.

À propos de la maîtrise en création numérique de l'UQAT

Le programme de maîtrise en création numérique permet aux étudiantes et étudiants d'approfondir et de perfectionner leurs compétences conceptuelles, professionnelles, managériales et technologiques liées à la réalisation d'un projet en création numérique.

À propos de l'évènement Nuit Blanche à Montréal

La Nuit blanche à Montréal est présentée chaque année dans le cadre du festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE. Ce festival a été créé à la demande concertée des trois paliers de gouvernements afin de dynamiser la saison touristique hivernale de Montréal et, conséquemment, consolider son positionnement comme métropole culturelle, gastronomique et festive, ainsi que son titre de capitale des festivals. MONTRÉAL EN LUMIÈRE se distingue grâce à sa programmation diversifiée alliant gastronomie et activités extérieures gratuites.

