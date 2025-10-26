Deux députés libéraux présents dans Lanaudière

QUÉBEC, le 26 oct. 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation et en matière d'enseignement supérieur, André Fortin, et sa collègue Sona Lakhoyan Olivier, porte-parole en matière de tourisme et responsable de la région de Lanaudière, seront présents dans la région, le 27 octobre.

Les deux élus libéraux profiteront de leur présence dans Lanaudière pour notamment rencontrer des représentants du Cégep de Lanaudière à Joliette et visiter la Ferme Majonick de Saint-Esprit. Une rencontre avec le maire de Joliette est également à l'agenda des députés.

M. Fortin et Mme Lakhoyan Olivier seront disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

