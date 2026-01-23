Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et de la porte-parole en matière d'infrastructures

QUÉBEC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - École Notre-Dame-de-la-Paix mal en point

« Infiltrations d'eau, infestation de fourmis, problèmes d'infrastructure, prise de courant en feu, problèmes de qualité de l'air qui mettent à mal la santé du personnel : les signaux d'alarme lancés depuis 2024 ont été ignorés par le gouvernement de la CAQ. Il est ici question d'une école primaire où les parents envoyaient leurs enfants tous les jours, jusqu'à sa fermeture en décembre dernier. C'est inacceptable!

Pendant que nos écoles tombent en ruine, la CAQ a gonflé le PQI de projets dont la pertinence est discutable. On a vu un ministre de l'Éducation qui remettait en cause les rapports de vétusté pour ne pas agir et ainsi abandonner les élèves et le personnel dans des milieux de vie dangereux.

Le premier ministre, qui répétait que l'éducation était une priorité, a clairement négligé le maintien d'actifs et les coûts de remise à niveau n'en seront que plus élevés. La négligence a un prix et ce sont les Québécois qui en feront les frais. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et députée de Bourassa-Sauvé

-Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'infrastructures et députée de Jeanne-Mance-Viger

