Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - La CAQ repousse sa cible de réduction de GES de 5 ans

« Repousser de cinq ans l'atteinte de nos cibles en matière de réduction de GES représente davantage de l'insouciance que de la prudence, comme le prétend le ministre Drainville. C'est encore une fois un recul dangereux de la part d'un gouvernement qui refuse toujours de reconnaître l'urgence climatique.

Les experts climatiques et économiques sont pourtant clairs et unanimes : maintenir nos cibles ambitieuses est essentiel, autant pour protéger l'environnement que pour assurer la résilience et la compétitivité de l'économie québécoise.

Repousser ces cibles, c'est retarder l'inévitable, augmenter les coûts futurs et envoyer un mauvais signal aux entreprises, aux investisseurs et aux jeunes générations. Ceci représente une rupture avec l'orientation des gouvernements antérieurs, notamment libéraux, qui ont mis en place le marché du carbone et ainsi positionné le Québec comme chef de file mondial en matière climatique.

Si la CAQ recule aujourd'hui sur nos cibles climatiques, c'est parce qu'elle a elle-même créé les conditions de cet échec. En affaiblissant, année après année, les moyens et les mesures nécessaires à la transition, le gouvernement a saboté sa propre capacité d'agir.

Nous avions prévenu le ministre, l'automne dernier, qu'il ne fallait en aucun cas opposer prévention et adaptation aux changements climatiques. Une fois encore, l'opportunisme et le laxisme de la CAQ ont pris le dessus et nous en paierons un prix important. »

-Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière lutte contre les changements climatiques et députée de Notre-Dame-de-Grâce

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]