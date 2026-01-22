Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation et de la porte-parole en matière d'affaires municipales

QUÉBEC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Nouvelle entente de 1 milliard de dollars avec le gouvernement fédéral : Une bonne nouvelle pour les municipalités malgré un an et demi de retard causé par l'improvisation de la CAQ

« Nous tenons tout d'abord à saluer cette entente concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) ainsi que Maisons Canada qui permettra d'accélérer le développement des infrastructures nécessaires à la réalisation de nouveaux logements sociaux et abordables.

Cependant, elle arrive beaucoup plus tard que prévu et les impacts en sont catastrophiques : manque de logements sociaux, hausse de l'inflation, explosion des coûts de construction. À titre d'exemple, une mise aux normes de l'usine d'épuration d'eau de la ville de L'Île-Perrot était évaluée à 16 M$ en 2020 et se chiffre maintenant à plus de 42 M$, aujourd'hui. Sans compter que pour 2025 uniquement, le déficit de logements abordables nécessaires pour répondre aux besoins de la population est estimé à 40 000.

Et ce ne sont pas nos vis-à-vis à Ottawa qui sont responsables de la situation, mais bien le gouvernement de la CAQ.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles le Québec se retrouve dans cette situation critique aujourd'hui. La première est que, comme à son habitude, la CAQ fait traîner les négociations qu'elle entame et n'est jamais en mesure de conclure des ententes gagnant-gagnant dans les temps. Dix-huit mois se sont écoulés entre le début des négociations et l'annonce d'aujourd'hui. Notons que les autres provinces canadiennes ont signé l'entente depuis 2024. La deuxième est que ce gouvernement n'est pas en mesure d'identifier des cibles claires, d'élaborer des plans concrets et d'avoir une vision réaliste pour le Québec.

La CAQ laisse une fois de plus tomber les citoyens dans le besoin et nous démontre que le Québec a le droit d'aspirer à mieux. »

-Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation et députée des Mille-Îles

-Marie-Claude Nichols, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et députée de Vaudreuil

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]