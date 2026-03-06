Deux députés du PLQ en tournée dans les Laurentides

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail, Madwa-Nika Cadet, et son collègue porte-parole en matière de défense et d'aéronautique, Frédéric Beauchemin, se rendront dans les Laurentides, ce lundi 9 mars.

Les deux élus libéraux profiteront de leur présence dans la région pour visiter L3Harris Technologies et Pratt & Whitney afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Crédit photo: Maxime Rioux (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)

Madwa-Nika Cadet et Frédéric Beauchemin seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]