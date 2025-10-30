Deux députées libérales à Lévis pour parler de culture et d'emploi

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, de culture et de communications, Madwa-Nika Cadet, sera à Lévis, toute la journée, ce vendredi 31 octobre. Elle sera accompagnée de sa collègue Michelle Setlakwe, porte-parole responsable de la région de Chaudière-Appalaches.

Les deux élues libérales profiteront de cette journée, notamment, pour rencontrer des représentants de trois importants organismes de la région soit : Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, Trajectoire Emploi et la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis.

Mmes Cadet et Setlakwe seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

