Deux de nos professeurs honorés par l'Université du Québec

Les défis de l'enseignement à distance l'ont incité à promouvoir diverses innovations pédagogiques dans ses cours afin de favoriser le rapprochement entre le professeur et l'étudiant. Au cours des dix dernières années, le professeur Pelletier, avec différents collaborateurs, a réformé le programme de baccalauréat en administration, créé un MOOC (massive open online course), en plus de concevoir des programmes et des cours centrés sur l'apprentissage. À elle seule, la réforme du baccalauréat en administration a impliqué un travail colossal et fait appel au leadership du professeur Pelletier, à son sens de la collaboration et à sa grande connaissance du système pédagogique. Implanté à l'automne 2018, le baccalauréat réformé a vu ses demandes d'admission augmenter de 24 %.

Professeur en informatique à l'Université TÉLUQ depuis 2004, Daniel Lemire est également professeur associé à l'UQAM et à l'Université du Nouveau-Brunswick. Leader reconnu sur les questions de performance de logiciels, ses travaux jouissent d'un rayonnement et d'une reconnaissance d'envergure internationale. Auteur de plus de 75 publications arbitrées (incluant plus de 45 articles parus dans des revues internationales), ses communications et articles sont cités plus de 300 fois par année, selon Google Scholar. Par ailleurs, ses logiciels sont utilisés par de grandes sociétés comme Google et Facebook. De plus, il participe aux comités scientifiques de plusieurs prestigieuses conférences en informatique.

En février 2019, le professeur Lemire s'est classé à la deuxième position mondiale sur le site GitHub, qui compte des dizaines de millions d'utilisateurs de partout dans le monde et qui mesure la popularité d'un développeur ou d'un projet, devant de grandes entreprises comme Microsoft, Google ou Apple. Le professeur Lemire a également reçu la mention « Remarquable » au concours des subventions à la découverte du CRSNG de 2016-2017, ainsi qu'un supplément d'accélération.

« L'Université TÉLUQ se réjouit de voir ces deux leaders que sont les professeurs Pelletier et Lemire être honorés de la sorte. Leurs compétences, leur professionnalisme ainsi que leur travail acharné contribuent à la notoriété toujours grandissante de notre université. Aussi, au nom de tous les artisans de notre établissement, je tiens à leur offrir mes plus sincères félicitations », a déclaré André G. Roy, directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ.

L'Université du Québec

Depuis 50 ans, le réseau de l'Université du Québec est engagé dans son mandat d'accessibilité à l'enseignement supérieur, de progrès scientifique, de développement du Québec et de ses régions. Chaque année, les dix établissements accueillent le tiers des étudiants universitaires du Québec. Au total, plus de 100 000 étudiants fréquentent l'un ou l'autre des 1300 programmes offerts aux trois cycles d'études par l'UQAM, l'UQTR, l'UQAC, l'UQAR, l'UQO, l'UQAT, l'INRS, l'ENAP, l'ÉTS et l'Université TÉLUQ.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

