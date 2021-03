OTTAWA, ON, le 12 mars 2021 /CNW/ - L'honorable Daniel Hays, C.P., O.C., C.D., et M. Robert Dick Richmond, C.M., ont été investis de façon virtuelle aujourd'hui au sein de l'Ordre du Canada. Son Excellence le très honorable Richard Wagner, C.P., administrateur du gouvernement du Canada, leur a remis leur insigne de l'Ordre du Canada lors d'une cérémonie d'investiture virtuelle privée, à laquelle a assisté un cercle restreint de parents et amis.

L'honorable Daniel Hays, C.P., O.C., C.D.

Calgary (Alberta) et Ottawa (Ontario)

Avocat, éleveur et parlementaire respecté, Daniel Hays est profondément attaché à sa province et à son pays. Durant près d'un quart de siècle, on a souvent fait appel à ce mentor reconnu et respecté de tous les partis de la Chambre pour son expertise en commerce international, en énergie et en agriculture. Fier de ses racines, il a plaidé ardemment en faveur des agriculteurs canadiens et de leur rôle clé dans la société. Sa carrière distinguée l'a mené à la présidence du Sénat, où il a pu enrichir les relations canadiennes dans le monde entier.

Robert Dick Richmond, C.M.

Toronto (Ontario)

Robert Richmond a aidé à propulser l'industrie aérospatiale canadienne vers de nouveaux sommets entre les années 1950 et 1980. Ingénieur aéronautique, il est l'un des fondateurs ainsi qu'ancien président et membre de l'Institut aéronautique et spatial du Canada. Il est aussi à la source de divers programmes, dont celui du Canadarm pour la NASA et celui de l'appareil CL-41 de l'Aviation royale canadienne utilisé par l'équipe de vol acrobatique des Snowbirds. Par son implication dans la gestion et la commercialisation des produits et des moteurs aérospatiaux, il a influencé la dynamique des marchés internationaux et positionné le Canada comme concurrent majeur de l'industrie.

