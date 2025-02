Deux artistes de Villeray réinventent le quotidien à la maison de la culture Claude-Léveillée

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La maison de la culture Claude-Léveillée est fière de présenter une nouvelle exposition de vidéo, sculpture, dessin et bande dessinée, mettant en vedette le travail de deux artistes talentueuses du quartier de Villeray, Myriam Simard-Parent et Badminton Plus/Zviane. L'exposition Le quotidien parallèle, qui débutera le 5 mars, invite le public à envisager notre environnement de façon différente et à se laisser bercer par un quotidien mouvant.

Affiche de l'exposition Le quotidien parallèle à la maison de la culture Claude-Léveillée. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« La maison de la culture Claude-Léveillée est un pilier essentiel de notre communauté. Elle offre un espace où l'art et la culture peuvent s'épanouir et enrichir nos vies. Cette exposition est une merveilleuse occasion de célébrer l'importance de l'art dans notre quotidien et de découvrir des perspectives nouvelles et inspirantes », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L'exposition met en dialogue le travail de Myriam Simard-Parent et de Badminton Plus/Zviane, deux artistes qui imprègnent le paysage des arts visuels québécois d'un imaginaire cocasse et provocateur. Virtuoses de leur métier, elles ont fait de leur pratique un espace d'invention et de réflexion souvent teinté d'humour. Elles éveillent l'esprit curieux du public et l'encouragent à se laisser porter par le dépaysement d'objets et de situations de la vie quotidienne.

En savoir plus sur les artistes

Le travail de Myriam Simard-Parent se distingue par la sculpture de bois réalisé par la taille directe, le tour et de multiples techniques d'assemblage. Comme base à ses œuvres, elle utilise du bois brut provenant d'Amérique du Nord et du bois récupéré de toute sorte, issu de la forêt, d'atelier ou de chantiers. Elle combine ainsi les différentes couleurs et textures de son matériau afin de créer des motifs et des contrastes, mais également pour confronter les différents imaginaires reliés au bois.

Badminton Plus/Zviane

Elle a composé et arrangé pour piano, orchestre et chorale sous le nom de Sylvie-Anne Ménard. Elle a publié plusieurs albums de bande dessinées sous le nom de Zviane et maintenant, elle réalise des films sous le nom de Badminton Plus. Des références à la musique sont presque toujours présentes dans ses bandes dessinées. Elle a d'ailleurs remporté plusieurs prix et elle a notamment été la double lauréate du concours Glénat Québec3.

L'exposition se tiendra jusqu'au 18 mai 2025 à la maison de la culture Claude--Léveillée.

Vernissage : mercredi 12 mars à 17 h 30

Visite guidée en compagnie des artistes : samedi 5 avril, de 14h à 15h

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Source : Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension; Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]