La nouvelle campagne #AfghanGirlsVoices d'Education Cannot Wait fait entendre sur la scène mondiale la voix des filles afghanes visées par l'interdiction de facto de l'éducation des filles par les autorités talibanes - à l'occasion du deuxième anniversaire de la prise de contrôle de l'Afghanistan

NEW YORK, 15 août 2023 /CNW/ -- Deux ans après que les autorités eurent de facto pris le pouvoir en Afghanistan et interdit l'accès des filles à l'éducation secondaire, Education Cannot Wait ( ECW ) - le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées - lance la campagne #AfghanGirlsVoices.

La nouvelle campagne #AfghanGirlsVoices d’Education Cannot Wait présente des témoignages de filles afghanes dont la vie a été brutalement bouleversée par l’interdiction imposée sur leur éducation. ©ECW

La campagne d'un mois, créée en collaboration avec la championne mondiale de l'ECW, Somaya Faruqi , ancienne capitaine de l'équipe de robotique des filles afghanes, présente des témoignages de jeunes Afghanes dont la vie a été brutalement bouleversée par l'interdiction. Ces témoignages sont illustrés par une artiste afghane anonyme.

« Le courage des filles en Afghanistan me donne la force d'utiliser ma propre voix pour amplifier leur voix dans le monde. Il est plus urgent que jamais d'agir maintenant, et j'espère que l'an prochain, nous célébrerons leur liberté plutôt que de sensibiliser à leur oppression », a déclaré Somaya Faruqi.

Selon un récent rapport d'experts des Nations Unies, la situation des femmes et des filles en Afghanistan est « la pire au monde » et les restrictions systématiques de leurs droits fondamentaux et la discrimination grave dont elles sont victimes sous le régime des talibans de facto pourraient équivaloir à un « apartheid sexiste » et à de la « persécution fondée sur le sexe ».

« La communauté internationale doit entendre cet appel des filles afghanes et se mobiliser avec une force renouvelée pour condamner la violation de leurs droits. Les cadres juridiques internationaux applicables devraient être utilisés pour intenter des poursuites. La communauté internationale devrait également immédiatement étendre son soutien aux cours en ligne et à la radio, et augmenter les ressources financières pour l'ECW et ses partenaires afin d'accroître les possibilités d'éducation pour les filles afghanes à l'intérieur et à l'extérieur du pays », a déclaré l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale et président du groupe de la haute direction de l'ECW, le très honorable Gordon Brown.

« ECW est fermement résolu à porter et renforcer la voix des filles afghanes. Nous continuerons de plaider fermement en faveur de la pleine reprise de leur droit à l'éducation et de travailler avec nos partenaires pour offrir des possibilités d'apprentissage cruciales aux enfants afghans grâce aux programmes d'éducation communautaire que nous soutenons », a déclaré Yasmine Sherif, directrice générale d'ECW.

Accédez à la trousse de médias sociaux de la campagne #AfghanGirlsVoices ici .

Pour obtenir de l'information : www.educationcannotwait.org

