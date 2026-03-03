Deux ans après un rapport historique, des mesures renouvelées s'imposent alors que l'itinérance continue d'augmenter

OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Deux ans après la publication de son rapport historique sur les campements de personnes en situation d'itinérance, la défenseure fédérale du logement continue d'exhorter tous les ordres de gouvernement à faire davantage pour résoudre la crise des droits de la personne dans les campements de personnes en situation d'itinérance au Canada.

Le nombre de personnes en situation d'itinérance au Canada continue d'augmenter. Selon les statistiques, le nombre de personnes vivant hors refuge a plus que doublé au cours des dernières années - une augmentation de 107 % entre 2020-2022 et 2024. Rien qu'en Ontario, un rapport publié en janvier (en anglais) par l'Association des municipalités de l'Ontario a recensé 85 000 personnes en situation d'itinérance dans la province en 2025. Dans ces statistiques, il y a encore une nette surreprésentation des membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Les tragédies et les pertes mettent en évidence le coût humain de ces statistiques. En janvier, une femme de 38 ans de la Première Nation de Wiikwemkoong, mère de trois enfants, a été retrouvée morte dans une tente incendiée à Sudbury. Plus de 100 personnes en situation d'itinérance au Nouveau-Brunswick sont décédées en 2025, et la Ville de Toronto a enregistré 59 décès en 2025. Encore plus inquiétant : on ne connaît pas l'ampleur réelle de cette crise parce qu'on ne compile pas de statistiques nationales sur les décès de personnes en situation d'itinérance.

Ces tragédies sont évitables. Cette situation préoccupante reflète un manque continu de logements abordables, des mesures de soutien inadéquates pour les personnes ayant des besoins complexes et le manque de services essentiels d'importance vitale pour les personnes vivant dans des campements.

Aujourd'hui, la défenseure fédérale du logement renouvelle son appel à tous les gouvernements pour qu'ils intègrent une approche fondée sur les droits de la personne dans leurs réponses à l'itinérance et aux campements. Cette obligation est énoncée dans la Loi sur la stratégie nationale sur le logement et dans la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

En particulier, le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership et assurer des investissements permanents pour appuyer ce travail, étant donné la perte de financement qui risque de se produire lorsque l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements prendra fin en mars 2026.

Les appels à l'action renouvelés par la défenseure fédérale du logement soulignent la nécessité de donner la priorité aux mesures suivantes :

des investissements fédéraux à long terme et leadership pour mener des réponses aux campements fondées sur les droits de la personne

une consultation significative des peuples autochtones et investissement dans la prévention et la réduction de l'itinérance chez les Autochtones

un engagement significatif avec les personnes vivant dans des campements

la fin des expulsions forcées des campements et de la criminalisation de l'itinérance

Formulés initialement en 2024 dans le rapport de la défenseure, ces appels à l'action renouvelés s'appuient sur les travaux et les prises de contact qui ont eu lieu depuis, y compris ce qu'elle a entendu comme étant des enjeux cruciaux de la part de municipalités, de personnes qui vivent dans des campements, de prestataires de services et d'organisations qui représentent des Autochtones.

Tous les ordres de gouvernement doivent continuer à proposer des solutions pour régler la crise de l'itinérance et des campements et fournir des ressources pour veiller à ce que les personnes vivant dans les campements puissent vivre en sécurité et dans la dignité.

Deux ans plus tard, des interventions urgentes et coordonnées par tous les gouvernements demeurent tout aussi nécessaires aujourd'hui qu'au moment de la publication de ce rapport. Tous les ordres de gouvernement doivent faire davantage pour s'attaquer aux facteurs systémiques qui poussent davantage de personnes dans l'itinérance.

Citation

« La crise des droits de la personne que subissent les personnes vivant dans des campements s'est aggravée. Le financement à court terme et les interventions fondées sur l'application de la loi ne règlent rien.

Les gouvernements doivent agir de façon urgente et coordonnée, guidés par le respect des droits de la personne, la dignité et les réalités vécues par les personnes en situation d'itinérance, particulièrement les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis. »

-- Marie-Josée Houle, défenseure fédérale du logement

Faits en bref

Selon l'enquête sur l'itinérance intitulée Tout le monde compte 2024, l'itinérance dans les refuges a augmenté de 71 % dans les 74 collectivités participantes par rapport au dénombrement précédent (2020-2022). Le nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge a augmenté de 107 %.

Rien qu'en Ontario, 85 000 personnes sont en situation d'itinérance dans la province selon un rapport de l'Association des municipalités de l'Ontario (en anglais).

Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis continuent d'être nettement surreprésentés dans ces statistiques.

Liens connexes

Document d'information

Dans son rapport de 2024 intitulé Respect de la dignité et les droits de la personne : Examen des campements de personnes en situation d'itinérance de la défenseure fédérale du logement, la défenseure documente les violations généralisées des droits de la personne et des droits des Autochtones subies par les personnes vivant dans des campements. Le rapport établit une feuille de route claire et des recommandations pour la coordination des mesures fédérales, provinciales, territoriales et municipales. Premier rapport du genre, il est le fruit d'une vaste mobilisation de personnes qui vivent dans des campements, qui défendent leurs droits et fournissent des services à l'échelle locale, des dirigeants autochtones et des gouvernements.

Le rapport réclamait des solutions à long terme pour s'attaquer aux facteurs systémiques à l'origine de la crise, notamment :

le leadership fédéral, y compris l'augmentation des ressources financières, pour mobiliser les gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones dans une réponse nationale globale à la crise

la fin des expulsions forcées des campements qui ne font qu'accroître les préjudices causés aux personnes vivant dans les campements

la reconnaissance des droits des Autochtones et la consultation avec les gouvernements autochtones pour tenir compte de la surreprésentation flagrante des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans la population en situation d'itinérance

une collaboration significative avec les personnes vivant dans des campements afin de mettre en place des solutions durables qui répondent à leurs besoins réels

Depuis la publication de ces recommandations, la défenseure a continué de collaborer avec les individus, les groupes et les gouvernements sur cette question. Son bureau a produit une série de sources d'information pour mieux outiller les gouvernements afin qu'ils comprennent et mettent en place une approche fondée sur les droits de la personne pour répondre aux campements, notamment :

À la suite du rapport, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 250 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) (2024-2026), qui a été mise en œuvre avec des fonds de contrepartie des provinces, des territoires et des municipalités.

La défenseure a salué ce nouveau programme, qui a apporté un soutien indispensable à certaines municipalités pour répondre à des besoins urgents et les a encouragées à réfléchir à de nouvelles approches fondées sur les droits de la personne. Elle a continué à demander que les droits de la personne soient au cœur des préoccupations lors de l'attribution des fonds du programme.

En septembre 2025, la défenseure s'est rendue dans plusieurs communautés de l'Ontario pour visiter des campements de personnes en situation d'itinérance, rencontrer des personnes ayant une expérience vécue et des fournisseurs de services, et discuter avec les décideurs municipaux et provinciaux. Ces déplacements visaient à évaluer les répercussions du financement fédéral sur les communautés en question. Au cours de ses rencontres avec des personnes vivant dans des campements, elle a appris que les personnes en situation d'itinérance continuent d'être criminalisées et expulsées des campements. On lui a aussi dit que ce genre d'approche ne fonctionne pas. Les expulsions augmentent l'instabilité et pousse les gens dans des situations encore plus dangereuses, loin des communautés et du soutien dont ils ont besoin. Les solutions à long terme nécessitent des logements adéquats, une importante mobilisation et un engagement envers une approche fondée sur les droits de la personne.

Par conséquent, la défenseure a recommandé dans un rapport que les investissements fédéraux se poursuivent de façon permanente. Bien que l'ILIHRC ait comblé une lacune importante dans les communautés ciblées, le financement n'était pas suffisant pour répondre à l'ampleur du problème à l'échelle nationale et la durée de deux ans de l'initiative était trop courte pour faciliter le changement transformationnel nécessaire.

Quand ils ont rencontré la défenseure, les dirigeants municipaux lui ont dit qu'il faut un financement prévisible à long terme pour planifier et coordonner le logement, les soins de santé et d'autres mesures de soutien. La défenseure continue d'appeler les provinces, les territoires et les municipalités à collaborer avec le gouvernement fédéral afin de garantir des interventions durables et coordonnées. En particulier, les personnes vivant dans des campements et celles qui travaillent en première ligne souhaitent voir une coordination beaucoup plus étroite entre les fonds fédéraux et l'octroi de fonds provinciaux et territoriaux pour les soins de santé, les aides au revenu et à la protection sociale, ainsi que les dépenses de fonctionnement des fournisseurs de logements et de services. Ces enjeux sont encore plus cruciaux lorsqu'il s'agit des services destinés aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.

Le programme ILIHRC se terminera en mars 2026. L'urgence de la crise de l'itinérance et des campements qui a mené à la création de l'ILIHRC existe toujours -- et s'est aggravée presque partout dans les grandes villes, les centres urbains de taille moyenne ainsi que dans les régions rurales et isolées. Sans un financement durable, les municipalités et les travailleurs de première ligne sont obligés de revenir à des interventions axées sur la crise. Il faut de toute urgence allouer de manière coordonnée de nouveaux investissements provinciaux et territoriaux, en particulier pour des soutiens aux soins de santé.

Consulter le rapport et le communiqué au sujet du voyage de la défenseure dans le sud de l'Ontario :

En ce qui concerne l'avenir, le gouvernement fédéral a créé le nouvel organisme Maisons Canada qui promet de stimuler la construction de logements hors marché et très abordables. D'une enveloppe globale de 12 milliards de dollars, le gouvernement a alloué 1 milliard de dollars à la création de logements de transition et de logements avec services de soutien pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Ces aides sont indispensables. Parallèlement, la Stratégie nationale sur le logement devrait être renouvelée à la fin de sa première phase, en 2027-2028. La défenseure continue d'exhorter le gouvernement à veiller à ce que ces initiatives intègrent pleinement les principes d'une approche fondée sur les droits de la personne et soient conformes à la Loi sur la Stratégie nationale sur le logement.

Appels à l'action

Dans toutes les régions du Canada, les communautés réagissent à une crise croissante des campements, qui est une crise des droits de la personne. Tout le monde au Canada a droit à un logement digne et adéquat.

Les recommandations suivantes de la défenseure fédérale du logement demandent à tous les gouvernements d'intégrer une approche fondée sur les droits de la personne dans les réponses municipales, provinciales et fédérales à l'itinérance et aux campements. Pour y arriver, il faut appliquer des approches qui sont adaptées en fonction du sexe et qui tiennent compte des traumatismes.

Formulés initialement en 2024 dans le rapport de la défenseure, ces appels à l'action renouvelés s'appuient sur les travaux et les prises de contact qui ont eu lieu depuis, y compris ce qu'elle a entendu comme étant des enjeux cruciaux de la part de municipalités, de personnes qui vivent dans des campements, de prestataires de services et d'organisations qui représentent des Autochtones. Ces recommandations clés soulignent le nécessite de donner la priorité aux investissements fédéraux à long terme, à une consultation significative et à la fin des expulsions forcées des campements et de la criminalisation de l'itinérance.

Fournir des investissements fédéraux à long terme et un leadership pour faire en sorte que les réponses aux campements soient fondées sur les droits de la personne Nouvelle action : Après la fin de l'ILIHRC en mars 2026, les municipalités, les organisations autochtones et les fournisseurs de services continueront d'avoir besoin de sources de financement durables pour réagir efficacement aux campements et répondre aux besoins de leurs résidents en situation d'itinérance au moyen d'approches fondées sur les droits de la personne. Si l'ILIHRC n'est pas prolongée, il faudrait étudier les possibilités de maintenir un financement dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi. Le gouvernement fédéral doit donner l'exemple en veillant à ce que les municipalités et les organismes communautaires disposent de ressources suffisantes à long terme pour réagir concernant les campements et soutenir les gens qui y vivent. Nouvelle action : Le gouvernement fédéral devrait évaluer l'ILIHRC et documenter les leçons tirées de cette expérience, y compris les résultats pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis. L'évaluation devrait inclure les municipalités concernées ainsi que les personnes vivant dans des campements, les gouvernements et organisations autochtones, les fournisseurs de services et les défenseurs de droits. Il faudrait respecter la souveraineté des données sur les Autochtones, comme le veulent, par exemple, les principes de propriété, de contrôle, d'accès et de possession des Premières Nations (PCAP®). Les résultats de l'évaluation devraient servir à renforcer l'efficacité des futures réponses aux campements. Nouvelle action : Maisons Canada et la prochaine version de la Stratégie nationale sur le logement devraient décrire de manière explicite une approche du logement fondée sur les droits de la personne. Les programmes devraient inclure les résultats attendus pour réduire le nombre de personnes qui se retrouvent dans des campements et qui sont en situation d'itinérance, ainsi que pour appuyer les voies de sortie des campements fondées sur les droits de la personne. Ces organismes devraient aussi préciser comment leurs programmes permettront d'éliminer l'écart en matière de logement et d'infrastructure qui contribue à la surreprésentation des Autochtones vivant des logements précaires ou en situation d'itinérance. Le gouvernement fédéral doit collaborer avec les provinces et les territoires pour veiller à ce qu'ils fournissent les fonds nécessaires aux dépenses de fonctionnement et aux mesures de soutien globales. Nouvelle action : Le gouvernement fédéral devrait continuer de collaborer avec les provinces et les territoires pour offrir l'Allocation canadienne pour le logement, un outil efficace pour aider les gens à sortir de l'itinérance. Nouvelle action : Le gouvernement fédéral doit collaborer étroitement avec les provinces, les territoires et les municipalités pour mettre en œuvre des réponses fondées sur les droits de la personne et coordonner les soins de santé et d'autres soutiens sociaux avec les investissements fédéraux dans le logement. S'engager à adopter des solutions fondées sur les droits de la personne pour répondre aux besoins des personnes vivant dans des campements, y compris une consultation significative Action existante : Les personnes vivant dans des campements doivent jouer un rôle de premier plan dans les processus décisionnels qui les concernent. Tous les gouvernements doivent mettre en œuvre un processus de participation significatif avec les personnes vivant dans des campements et celles qui les soutiennent, comme l'indique le Guide pour un engagement significatif et l'intégration d'une approche fondée sur les droits de la personne dans les réponses aux campements, publié en 2025 par la défenseure. Respecter les droits inhérents des peuples autochtones : Consulter de façon significative les peuples autochtones et prioriser les investissements dans la prévention et la réduction de l'itinérance chez les Autochtones Action existante : Tous les gouvernements devraient élaborer leurs réponses aux campements en consultation et en coopération avec les gouvernements des Premières Nations, des Inuits et des Métis et les organisations qui les représentent. Action existante : Les gouvernements et les organisations représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis doivent être pleinement soutenus pour développer et fournir des logements déterminés par les collectivités elles-mêmes et culturellement adaptés à celles-ci, ainsi que des services et des aides connexes, y compris dans les centres urbains. Nouvelle action : Tous les gouvernements devraient investir dans des mesures de soutien propres aux Autochtones (refuges d'urgence, logements de transition, travailleurs de proximité, logements supervisés et logements permanents) par l'entremise des gouvernements et des organisations autochtones. Tous les gouvernements devraient fournir un financement direct destiné à soutenir la guérison des autochtones (p. ex., les sueries urbaines) en milieu urbain. Prendre des mesures immédiates pour protéger le droit à la vie et à la dignité de toutes les personnes vivant dans des campements, réduire les risques qui les guettent et les aider à stabiliser leur situation Action actualisée : Mettre fin immédiatement aux expulsions forcées des campements et la criminalisation de l'itinérance, en particulier lors d'événements météorologiques extrêmes. Mettre en place des alternatives aux expulsions conçues à la suite d'une participation significative des résidents des campements afin de trouver des solutions qui répondent à leurs besoins. Action existante : Tous les gouvernements doivent veiller à ce que les lois, les règlements et les arrêtés ne déstabilisent pas davantage les campements et n'exposent pas les résidents à des risques accrus de préjudice et de violence. Nouvelle action : Les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales doivent abroger les lois et les règlements qui criminalisent et marginalisent les personnes en situation d'itinérance lorsqu'elles occupent des espaces publics. Il s'agit notamment de mettre fin aux pratiques qui entraînent la destruction ou la confiscation d'effets personnels. Nouvelle action : Tous les gouvernements devraient s'abstenir de surveiller les fournisseurs de services et les défenseurs des droits des personnes vivant dans les campements ou d'exercer des représailles contre eux. Mettre en œuvre des mesures immédiates pour s'attaquer aux causes profondes de l'existence de campements et fournir un accès à des logements adéquats Action actualisée : Tous les gouvernements doivent immédiatement financer ou développer des solutions de logement adéquates et du soutien afin que les personnes vivant dans des campements soient relogées aussi rapidement que possible. Ces solutions de logement doivent répondre à la définition du logement adéquat, qui comprend la sécurité d'occupation, l'abordabilité, l'accessibilité, l'emplacement approprié, la disponibilité des services, l'habitabilité et l'adéquation culturelle. Ces efforts doivent faire en sorte que les personnes vivant dans des campements se voient offrir des choix réels qui répondent à leurs besoins.

Pour rester branché

Suivez le Bureau du défenseur fédéral sur les réseaux sociaux.

SOURCE Bureau du défenseur fédéral du logement

Coordonnées pour les médias: Relations avec les médias, 613-943-9118, [email protected]