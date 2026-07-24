Deux anciens étudiants de l'Université de Pékin reçoivent la médaille Fields ; 14 chercheurs de l'Université de Pékin interviendront lors du Congrès international des mathématiques (ICM) de 2026

PÉKIN, 24 juillet 2026 /CNW/ -- Le Congrès international des mathématiciens (ICM) de 2026 s'est ouvert à Philadelphie, aux États-Unis, dans la matinée du 23 juillet (heure locale). Wang Hong et Deng Yu, anciens étudiants de l'Université de Pékin (PKU), se sont vu décerner les médailles Fields 2026, l'une des distinctions les plus prestigieuses en mathématiques, marquant ainsi une étape historique pour l'Université de Pékin.

Wang Hong (à l'extrême droite) et Deng Yu (à l'extrême gauche) reçoivent leurs médailles Fields. (PRNewsfoto/Peking University)

La décision d'attribution de la médaille a été officiellement annoncée par l'Union mathématique internationale (IMU), qui décerne cette distinction tous les quatre ans à des mathématiciens de moins de 40 ans, en reconnaissance de l'influence de leurs travaux et de leur potentiel pour l'avenir. Wang et Deng sont deux des quatre mathématiciens récompensés.

Ces récompenses constituent un événement historique pour l'Université de Pékin, car c'est la première fois que deux anciens étudiants de la même promotion -- celle de 2007 -- remportent cette médaille la même année.

Au-delà des récompenses, la PKU a établi un nouveau record en termes de nombre de chercheurs invités à intervenir lors du congrès : 10 anciens étudiants et 4 membres du corps enseignant.

La distinction décernée à Wang revêt également une importance particulière. En effet, elle devient ainsi la troisième femme de l'histoire à recevoir la médaille Fields, ainsi que la première Chinoise à se voir décerner cette distinction.

Wang est surtout connue pour ses travaux menés avec Joshua Zahl qui ont permis de résoudre la conjecture de Kakeya en trois dimensions. Ce problème de longue date, situé à la croisée de l'analyse et de la géométrie, a constitué un défi pour les mathématiciens pendant des décennies et présente des ramifications profondes dans plusieurs domaines des mathématiques.

Elle est actuellement professeure titulaire à l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Deng a intégré la Faculté des sciences mathématiques de l'Université de Pékin (PKU) en 2007, avant de poursuivre ses études de premier cycle au MIT. Il a ensuite obtenu son doctorat à l'université de Princeton et est aujourd'hui professeur à l'université de Chicago.

En collaboration avec Ma Xiao et Zaher Hani, Deng a réalisé une avancée majeure dans la résolution du sixième problème de Hilbert. Leurs travaux de recherche ont permis d'établir un lien mathématique rigoureux entre la dynamique des particules microscopiques et les équations cinétiques et fluidiques macroscopiques, relevant ainsi un défi lancé pour la première fois par le légendaire mathématicien David Hilbert il y a plus d'un siècle.

Wang et Deng ont suivi différents parcours pour se lancer dans les mathématiques, mais ils ont commencé au sein de la même promotion à la PKU. Leurs réalisations témoignent de la présence internationale croissante des mathématiciens de la PKU.

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SOURCE Peking University

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