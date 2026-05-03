PÉKIN, le 3 mai 2026 /CNW/ - Lorsqu'Ismail Zabeeh s'est inscrit au doctorat à l'Institut de coopération et de développement Sud-Sud (ISSCAD) de l'Université de Pékin, il avait déjà été ministre d'État aux Maldives. Ce qui l'a ramené dans une salle de classe, c'est la chance d'étudier le développement à travers l'expérience directe des pays qui ont eux-mêmes connu un développement rapide.

Première admission d’étudiants de l’ISSCAD (PRNewsfoto/Peking University)

Zabeeh est loin d'être le seul. Eric Dodoo-Amoo, qui dirige le Bureau de la Chine du ministère des Finances du Ghana, est diplômé de l'ISSCAD, promotion 2022. Le 29 avril 2026, tous deux sont venus au Yingjie Overseas Exchange Center de la PKU pour rejoindre des étudiants et des diplômés du monde entier pour marquer le 10e anniversaire de l'institut, célébré par un forum sur le développement durable dans les pays du Sud.

Fondée en 2016, l'ISSCAD s'est construite sur une prémisse qui demeure rare dans le domaine de l'éducation au développement international : celle que les pays en développement ont généré leur propre corpus de connaissances qui mérite d'être étudié systématiquement.

« L'innovation la plus importante de cet institut est qu'il s'appuie sur l'expérience de développement de la Chine et d'autres pays en développement », déclare Justin Yifu Lin, doyen honoraire de l'ISSCAD et ancien économiste en chef de la Banque mondiale.

Le forum anniversaire a réuni des dirigeants gouvernementaux, des universitaires et des diplomates. Le président du Conseil de la PKU, He Guangcai, et de hauts responsables de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement, du ministère du Commerce et du ministère de l'Éducation ont réaffirmé leur engagement envers l'institut en tant que plateforme pour le développement des talents, la recherche sur les politiques et les échanges internationaux.

Arkebe Oqubay, ancien ministre de l'Éthiopie et spécialiste de la politique industrielle en Afrique, a qualifié la décennie à venir de fenêtre critique pour l'approfondissement de la coopération Sud-Sud. Abigail Shoniwa, ambassadrice du Zimbabwe en Chine, a noté que les responsables politiques zimbabwéens ont puisé directement dans les connaissances acquises grâce aux programmes de l'ISSCAD.

Une cérémonie de lumières et un défilé de drapeaux mettant à l'honneur des étudiants et des anciens élèves de plus de 80 pays ont marqué le 10e anniversaire, symbolisant l'unité et les aspirations communes des pays du Sud.

Au cours de la dernière décennie, l'institut a formé des hauts fonctionnaires, des diplomates et des universitaires de toute l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine et du Pacifique, offrant des programmes de doctorat et de maîtrise qui combinent la recherche universitaire et le travail sur le terrain en Chine.

Alors que l'ISSCAD entre dans sa deuxième décennie, Lin a formulé une aspiration : que l'institut devienne un centre mondialement reconnu pour l'innovation universitaire et l'échange de connaissances entre les pays en développement.

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SOURCE Peking University

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