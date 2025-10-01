PÉKIN, le 1er oct. 2025 /CNW/ - L'école de gestion Guanghua de l'université de Pékin a accueilli la sixième cohorte de son programme international « Future Leaders » à l'intention des étudiants de premier cycle au cours du mois de septembre. Lancé par Guanghua en 2019, ce programme à double diplôme forme des dirigeants dotés d'une connaissance approfondie de la Chine et d'une vision mondiale. L'université a depuis établi un réseau de 15 écoles de commerce internationales de premier plan, attirant 235 étudiants de haut niveau originaires de 35 pays et régions.

Le modèle spécifique du programme réunit des étudiants de haut niveau soigneusement sélectionnés par chaque université partenaire qui, après deux ans dans leur établissement d'origine, rejoignent PKU Guanghua en Chine pour une expérience immersive de deux ans. Les étudiants suivent un programme rigoureux et collaborent avec des entreprises de premier plan. Les études se déroulent non seulement à Pékin, mais aussi dans les campus satellites de Guanghua dans l'ensemble de la Chine. Cette structure permet une exposition directe aux diverses dynamiques économiques et à l'esprit d'innovation du pays, ce qui permet aux étudiants d'acquérir une compréhension pratique des marchés chinois au sein d'une cohorte mondialement diversifiée.

L'approche innovante du programme a été mise en évidence lors du récent forum des doyens des Future Leaders à Pékin, où les doyens de 16 institutions se sont réunis. Le forum a débouché sur la signature du Consensus sur l'avenir de l'enseignement des affaires, consacré à la transformation numérique, à la durabilité, à l'apprentissage interdisciplinaire et au leadership éthique et ouvert sur le monde.

« L'enseignement des affaires est à la croisée des chemins », a déclaré le professeur Liu Qiao, doyen de l'école de gestion de Guanghua. « Nous devons préparer nos étudiants non seulement à acquérir des compétences techniques, mais aussi à faire preuve d'imagination, de valeurs et de courage pour s'attaquer à des problèmes de société complexes. »

L'admission est très sélective, les étudiants étant sélectionnés parmi les 20 % les plus performants de leur université, à l'issue d'une évaluation rigoureuse en deux étapes, ce qui permet de constituer une cohorte à la fois performante sur le plan académique et diversifiée sur le plan mondial.

Les diplômés sont destinés à des carrières importantes dans les domaines de la finance, du conseil, de la technologie et de l'innovation sociale - notamment chez Goldman Sachs, McKinsey, Tencent et aux Nations unies - ou créent des entreprises ou poursuivent des études supérieures dans des institutions telles que Stanford, Harvard et Oxford.

Niklas Muennighoff, qui fait partie de la cohorte inaugurale et qui poursuit actuellement un doctorat en intelligence artificielle à l'université de Stanford, a déclaré : « Le programme Future Leaders m'a permis de comprendre la culture commerciale de la Chine et de travailler efficacement au-delà des frontières. L'expérience du projet Capstone a été déterminante dans l'élaboration de mes perspectives professionnelles. »

Au fur et à mesure que le réseau se développe grâce au dialogue avec des institutions au Royaume-Uni, en Australie, au Mexique, en Indonésie et ailleurs, le programme « Future Leaders » évolue pour devenir une expérience plus large sur la manière dont les universités peuvent collaborer pour préparer les étudiants à une ère de défis mondiaux communs.

