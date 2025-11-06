BEIJING, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Près de 100 éminents universitaires se sont réunis à l'Université de Pékin les 2 et 3 novembre pour un symposium universitaire international explorant l'histoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et le rétablissement de Taïwan en Chine d'un point de vue mondial.

L’Université de Pékin organise un symposium sur l’histoire de la guerre de résistance de la Chine et la restauration de Taïwan d’un point de vue mondial. (PRNewsfoto/Peking University)

Le symposium a réuni des universitaires de la Chine continentale, de Taïwan, de Hong Kong et de Macao, ainsi que de pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon. Il visait à favoriser une perspective universitaire plus large et un dialogue plus approfondi pour redécouvrir l'importance mondiale et la valeur contemporaine de la guerre de résistance de la Chine.

La cérémonie d'ouverture a accueilli des conférenciers de renom d'institutions. Il s'agit notamment de Zhang Baijia, chercheur associé à l'Institut d'histoire et de littérature du parti du Comité central du Parti communiste de Chine; de Lu Fang-sang, chercheur associé à l'Institut d'histoire moderne du monde universitaire de Sinica à Taïwan; Hans van de Ven, président invité du Département d'histoire de l'Université de Pékin, professeur d'histoire chinoise moderne de l'Université de Cambridge et membre de l'Académie britannique; Liu Wei-kai, professeur d'histoire à l'Université de Chengchi à Taipei; et Weili Ye, professeur d'histoire à l'Université du Massachusetts à Boston.

Ce symposium comprenait 20 tables rondes parallèles et une table ronde, ce qui a permis aux participants de se concentrer sur des sujets liés à divers aspects de l'histoire du temps de guerre. La nature internationale et diversifiée de ce symposium a permis une discussion approfondie qui a transcendé les frontières et les disciplines, recontextualisant cette période de l'histoire à partir de multiples perspectives.

Les sujets de discussion comprenaient l'économie et les finances, les affaires militaires, les relations internationales, la coopération internationale, l'aide internationale et la communication, le milieu universitaire et la culture, les idéologies, le droit et la société, les expériences individuelles, etc.

Grâce à des échanges universitaires approfondis et à des discours-programmes, ce symposium a contribué à l'élaboration d'un récit plus authentique, équilibré et multidimensionnel de la guerre de résistance de la Chine. Elle a également donné l'occasion aux compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan d'avoir un dialogue en personne, afin de renforcer l'unité et de faire progresser conjointement la grande cause de la réunification nationale.

Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la guerre mondiale contre la violence, ainsi que du rétablissement de Taïwan en Chine.

Par l'entremise de ce symposium, l'Université de Pékin vise à établir un consensus et à enrichir les connaissances sur les faits historiques, ainsi qu'à renforcer la cohésion dans le détroit de Taïwan.

