Deux administratrices d'un organisme accusées de fraude envers une école des métiers de Montréal

MONTRÉAL, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Deux administratrices de l'organisme Les Ateliers PAF Entrepreneuriat sont accusées de fraude envers l'École des Métiers de l'Informatique du Commerce et de l'Administration (EMICA), une école de formation professionnelle rattachée au Centre de service scolaire de Montréal (CSSDM).

Charlotte Dimandja-Losodu et Christelle Wongolo-Mokoko auraient créé et administré un faux cours afin d'obtenir une rémunération frauduleuse d'EMICA, entre septembre 2016 et mars 2017.

Elles doivent comparaître au palais de justice de Montréal le 17 janvier 2024 prochain.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Renseignements: Information médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345