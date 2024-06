Deux accusés plaident coupable dans le dossier de corruption à l'encontre de la Commission scolaire Lester-B. Pearson.

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Mme Caroline Mastantuono, ancienne directrice du Département international de la Commission scolaire Lester-B. Pearson (CSLBP) et M. Naveen Kolan, de l'entreprise de recrutement d'étudiants étrangers Edu Edge Inc. (EEI), ont plaidé coupable à différents chefs d'accusation retenus contre eux dans ce dossier.

Mme Mastantuono a plaidé coupable à des accusations d'abus de confiance par un fonctionnaire, de production de faux documents et d'usage de documents contrefaits à l'encontre de la CSLBP, alors que M. Naveen Kolan a, quant à lui, plaidé coupable au chef d'accusation d'abus de confiance.

Les observations sur la peine pour Mme Mastantuono auront lieu le 24 septembre 2024 et celles pour M. Kolan le 1er novembre 2024.

Ces plaidoyers de culpabilité sont le résultat direct de l'enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption.

