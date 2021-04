TORONTO, le 28 avril 2021 /CNW/ - Pendant que la section locale de Toronto du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se recueille à la mémoire de ses confrères et consœurs décédés de la COVID-19, les travailleurs et travailleuses de la région de Peel veulent savoir si quelqu'un se lèvera pour les sortir du cauchemar de la pandémie.

Qaiser Maroof, président de la section locale de Toronto du STTP, se rend dans deux lieux de travail durement touchés par la pandémie, soit le centre principal d'acheminement Gateway, à Mississauga, et l'établissement de traitement du courrier Centre-Sud, à Toronto, pour y déposer des couronnes commémoratives. Il espère que ce soit la fin des morts évitables. « Aujourd'hui, en tant que travailleuses et travailleurs des postes, nous rendons hommage à nos consœurs et confrères décédés. Nous profitons de cette occasion pour réitérer que les travailleuses et travailleurs méritent mieux, en particulier celles et ceux qu'on dit essentiels et qui ne peuvent pas travailler à domicile. Nous méritons des lieux de travail plus sûrs et l'accès prioritaire à la vaccination. Tous les travailleurs et travailleuses de l'Ontario méritent des congés de maladie payés. Le gouvernement Ford doit agir. Nos membres, nos collectivités, et l'ensemble des travailleuses et travailleurs ne peuvent plus attendre. Ils en payent de leur vie. »

Aujourd'hui, les travailleuses et travailleurs des postes observeront un moment de silence dans leur lieu de travail, et ils encouragent tous les travailleurs à faire de même, en souvenir de celles et ceux qui ont été emportés par la pandémie, par d'autres maladies, ou en raison de blessures subies dans le cadre de leur travail.

Les membres du STTP sont nombreux à bénéficier de congés de maladie et de congés de mise en quarantaine, au besoin, mais ce n'est pas le cas pour bien d'autres membres, dont les travailleuses et travailleurs temporaires et de relève et les membres des employeurs autres que Postes Canada. Quoi qu'il en soit, les membres du STTP ne sont pas isolés des autres travailleurs. Dans la région de Peel en particulier, les travailleuses et travailleurs des postes côtoient des proches et des voisins qui travaillent dans des installations et des entrepôts surpeuplés, sans représentation syndicale et sans congés payés, et qui doivent sacrifier leur rémunération pour éviter de propager le virus.

Gagandeep Kaur, du centre de ressources syndicales pour les travailleuses et travailleurs d'entrepôts de la région de Peel, sonne l'alarme : « La COVID-19 s'est emparée de la région de Peel, la plaque tournante des chaînes d'approvisionnement qui relient tout le pays. Les travailleuses et travailleurs essentiels de la région tentent de s'en sortir sans congés de maladie payés, et ce, malgré les inégalités systémiques et leurs conditions de travail précaires. Depuis le début de la pandémie, ces travailleuses et travailleurs sont laissés sans protection et abandonnés par le gouvernement Ford. Si notre travail est essentiel, alors nos vies doivent être traitées comme telles. Trop, c'est trop. Les travailleuses et travailleurs méritent mieux. »

Dans la région de Peel et le reste de l'Ontario, le nombre de décès augmente avec chaque jour de pandémie sans congés de maladie payés et sans certitude quant à l'accès à la vaccination.

« Les travailleuses et travailleurs méritent tous un lieu de travail sécuritaire et sain. Personne ne devrait craindre la mort, la maladie ou les blessures au travail. C'est pourquoi nous continuons d'exiger l'adoption d'une loi sur les congés de maladie payés, l'accès au vaccin pour les travailleuses et travailleurs de première ligne, et un congé payé pour le recevoir. Nous nous souvenons des morts, et nous luttons pour les vivants », martèle Patty Coates, présidente de la Fédération du travail de l'Ontario.

