En outre, la compagnie aérienne améliore son réseau mondial grâce à un partenariat élargi de partage de codes avec Japan Airlines, ajoutant de nouvelles connexions transparentes au Japon entre Tokyo et Osaka (Itami) et Nagoya.

CALGARY, AB, le 7 avril 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'expansion du service sans escale entre Calgary et l'aéroport international Narita de Tokyo, mettant en place un service quotidien tout au long de l'année dans le cadre de l'horaire hivernal qui commence le 27 octobre 2025. La compagnie aérienne attribue l'expansion du service au succès continu de l'itinéraire des deux côtés du Pacifique, après être passée à un service quotidien pour son horaire d'été 2025.

« Tirant parti de sa flotte de 787 Dreamliner de Boeing, WestJet continue de renforcer le pipeline touristique de Calgary grâce à un service transpacifique élargi, créant de nouvelles voies de croissance économique dans l'Ouest canadien et au-delà », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet. « L'annonce d'aujourd'hui concernant l'expansion de notre service quotidien tout au long de l'année entre Calgary et Tokyo réaffirme notre engagement à renforcer l'accès des Canadiens à l'Asie. »

Itinéraire Fréquence Dates de service Calgary - Tokyo Chaque jour Du 30 mars au 26 octobre 2025 Calgary - Tokyo Chaque jour* Du 27 octobre 2025 au 29 mars 2026

*Nouveau pour 2025

L'élargissement de l'accord de partage de codes avec Japan Airlines ouvre la voie à une connectivité plus transparente vers de nouvelles destinations japonaises au-delà de Tokyo

Grâce au partage de codes de longue date entre WestJet et Japan Airlines, les passagers en correspondance à l'aéroport Narita de Tokyo (NRT) auront désormais un accès transparent à deux autres destinations japonaises : Osaka (Itami) et Nagoya. Les passagers qui explorent ces destinations uniques profiteront de la commodité de l'achat d'un seul billet par l'entremise de WestJet, du transfert de bagages et de la possibilité d'accumuler des dollars WestJet tout au long de leur voyage.

« Ces options supplémentaires de connexion, rendues possibles grâce à notre partenariat avec Japan Airlines, élargissent le réseau mondial de partage de codes de WestJet et sont parfaites pour les passagers qui cherchent des moyens pratiques et abordables d'explorer des destinations populaires partout au Japon », a expliqué M. Weatherill.

destination NRT Tokyo (Narita), Japon ITM Osaka (Itami), Japon NRT Tokyo (Narita), Japon NGO Nagoya, Japon

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

