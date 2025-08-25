Destination nature pour tous! : pour un meilleur accès à la nature

QUÉBEC, le 25 août 2025 /CNW/ - Afin de favoriser l'accès à la nature, le gouvernement du Québec investit 1 645 000 $ dans le projet Destination nature pour tous! Cet investissement permettra de couvrir les frais de transport de groupes communautaires et scolaires vers les sites participants des deux partenaires du projet, soit : l'Association des parcs régionaux du Québec (Parq) et la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Ce soutien financier est en complémentarité avec la réduction des coûts d'accès aux parcs nationaux de la Sépaq et l'entrée gratuite dans les parcs régionaux membres de Parq qui ont été annoncées en juin.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest. Ce projet s'adresse aux établissements scolaires et aux organismes communautaires du Québec qui souhaitent organiser des activités d'immersion en nature pour les jeunes, les nouveaux arrivants ou les personnes en situation de vulnérabilité.

En plus d'encourager la découverte de milieux naturels québécois, ce nouveau partenariat avec les parcs régionaux et les parcs nationaux permettra à une partie importante de la population de profiter des bienfaits de la nature sur la santé. C'est aussi une occasion de donner aux gens le goût de protéger la nature et d'acquérir les connaissances nécessaires pour contribuer à sa conservation.

Citations :

« En offrant un soutien financier pour payer les frais de transport vers les parcs régionaux et nationaux, on lève l'un des principaux freins d'accès à la nature, tout en mettant en valeur notre patrimoine naturel. J'invite les établissements scolaires et les organismes communautaires à s'informer sur l'aide disponible et à faire de nos parcs leur destination nature! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je suis ravie que mon gouvernement s'allie à l'Association des parcs régionaux du Québec et à la Société des établissements de plein air du Québec pour le projet Destination nature pour tous! Cette nouvelle initiative permet de bonifier les mesures d'accessibilité à nos parcs et de favoriser la pratique d'activités de plein air, et j'en suis très fière! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

L'accès inégal à la nature et le « déficit nature » sont des réalités qui touchent particulièrement les jeunes, les nouveaux arrivants ainsi que les personnes dont le statut socioéconomique et les conditions de vie sont un obstacle à l'accessibilité aux milieux naturels. Plusieurs études et l'expérience de terrain, notamment celle issue de la mesure d'aide financière Destination nature qui a été en vigueur de 2021 à 2024, confirment que la distance, l'accès à un mode de transport et les frais de déplacement sont les principaux obstacles à la participation à une activité en nature.

L'investissement du gouvernement du Québec dans le projet Destination nature pour tous! provient du budget du Plan nature 2030. L'aide financière accordée pour trois ans aux deux partenaires du projet est répartie comme suit : Parq : un total de 650 000 $. Sépaq : un total de 995 000 $.

Ce projet rejoint les cibles du Plan nature 2030, qui vise à favoriser l'accès à la nature pour la population québécoise afin qu'elle puisse profiter de ses bienfaits sur la santé. C'est aussi une manière d'éduquer sur l'importance de la biodiversité et de susciter le passage à l'action afin que tout le Québec contribue à la protéger.

